Ester Muñoz denuncia el acoso de un diputado ‘feminista’ de Sumar: «No me amedrentan sus gritos y su violencia»

Con valentía.

La diputada popular Ester Muñoz ha denunciado públicamente el acoso del diputado y portavoz de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, a las puertas del Congreso, previo al inicio del pleno extraordinario para votar los decretos Maricarmen, redactados a toda prisa para contentar a los campistas de Sol.

Cuando la portavoz del Grupo Parlamentario Popular cruzaba el patio del Congreso de los Diputados, el «cafre», como lo catalogaron diversos testigos del episodio, le espetó: «¡Lo vais a pagar!».

Tras verse retratado por su violencia y su machismo, el político de extrema izquierda afirma que dijo: «Lo vais a pagar en las elecciones».

Lo cierto, y lo que no negó, es que increpó a una parlamentaria cuando esta se encontraba en el propio Congreso de los Diputados. Los mismos que se llevaron las manos a la cabeza porque Ana Vázquez llevase un bote de gas pimienta para reflejar el miedo que sienten las mujeres ceutíes tras la invasión.

«El @ppopular no va a dar un paso atrás en la defensa de los españoles y de los más vulnerables. Muchos españoles con hijos, mayores de 65, y con rentas bajas temen que estos decretos les impidan alquilar una vivienda. No les vamos a abandonar. Ningún diputado me amedrentará con sus gritos, su crispación y su violencia».

El @ppopular no va a dar un paso atrás en la defensa de los españoles y de los más vulnerables. Muchos españoles con hijos, mayores de 65, y con rentas bajas temen que estos decretos les impidan alquilar una vivienda. No les vamos a abandonar. Ningún diputado me amedrentará… pic.twitter.com/EHTl4TCgo7 — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) October 2, 2026

Los nervios en la izquierda se deben a la más que probable derrota parlamentaria por la negativa del PP, VOX y Junts a los reales decretos cocinados a toda prisa en el Consejo de Ministros de este martes, en un penoso texto con medidas delirantes que redundan en agravar la crisis estructural de la vivienda.

El vergonzoso episodio demuestra la hipocresía de la izquierda y la extrema izquierda, que no ven mal a un hombre gritando y amedrentando a una mujer porque es de derechas. Eso no es machismo ni violencia de género. Ni siquiera violencia a secas.