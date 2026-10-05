Sánchez convoca elecciones: estas son las fechas clave del calendario electoral de cara al 29N

Finalmente, cayó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado el anuncio de la convocatoria electoral pese a sus reiteradas promesas de terminar la legislatura.

La decisión se produce tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos ‘Maricarmen’ en materia de vivienda.

«Debemos movilizarnos y conseguir que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista», ha afirmado el marido de Begoña, pese a que lleva cuatro años afirmando que tenían mayoría social y progresista en el Congreso.

Una vez que el líder del PSOE ha anunciado su decisión de «renovar y reforzar el apoyo de la gente», se abre un plazo, de acuerdo con el BOE, de entre 54 y 60 días para establecer el día de las elecciones, algo que ya ha hecho Sánchez.

A su vez, se abre un calendario electoral con unas fechas clave determinantes:

6 de octubre : Se publica en el BOE el decreto de disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones. Este es el primer paso oficial que da comienzo al calendario electoral.

: Se publica en el BOE el decreto de disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones. Este es el primer paso oficial que da comienzo al calendario electoral. Entre el 6 y el 11 de octubre : En los cinco días siguientes a la convocatoria, Hacienda debe publicar en el BOE el límite máximo de gasto en la campaña electoral. Además, tendrá que indicar las subvenciones que el Estado dará a los partidos políticos por cada voto y por cada escaño obtenido en las elecciones.

: En los cinco días siguientes a la convocatoria, Hacienda debe publicar en el BOE el límite máximo de gasto en la campaña electoral. Además, tendrá que indicar las subvenciones que el Estado dará a los partidos políticos por cada voto y por cada escaño obtenido en las elecciones. Desde el 6 hasta el 16 de octubre : Se inicia el plazo para que las formaciones políticas que quieran concurrir conjuntamente a las elecciones del 29 de noviembre lo comuniquen a la Junta Electoral correspondiente.

: Se inicia el plazo para que las formaciones políticas que quieran concurrir conjuntamente a las elecciones del 29 de noviembre lo comuniquen a la Junta Electoral correspondiente. Del 6 de octubre al 19 de noviembre : Se inicia el plazo para solicitar el voto por correo y también el voto desde el extranjero. Para ejercer el derecho por esta vía, hay que realizar la solicitud ante la correspondiente delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral y se debe entregar en cualquier oficina de Correos.

: Se inicia el plazo para solicitar el voto por correo y también el voto desde el extranjero. Para ejercer el derecho por esta vía, hay que realizar la solicitud ante la correspondiente delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral y se debe entregar en cualquier oficina de Correos. Del 21 al 26 de octubre : Es el plazo para que los partidos políticos y las coaliciones que participen en los comicios presenten ante la Junta Electoral competente sus respectivas candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado.

: Es el plazo para que los partidos políticos y las coaliciones que participen en los comicios presenten ante la Junta Electoral competente sus respectivas candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado. 28 de octubre : Se publican en el BOE las listas presentadas a las Cortes Generales. Al mismo tiempo, se abre un plazo de 28 días para subsanar cualquier error. Tras este plazo, las candidaturas, proclamadas por las juntas provinciales, se notificarán en el BOE de ese día.

: Se publican en el BOE las listas presentadas a las Cortes Generales. Al mismo tiempo, se abre un plazo de 28 días para subsanar cualquier error. Tras este plazo, las candidaturas, proclamadas por las juntas provinciales, se notificarán en el BOE de ese día. 13 de noviembre : Se inicia oficialmente la campaña electoral para el 29N, que termina a las 23:59 del 27 de noviembre.

: Se inicia oficialmente la campaña electoral para el 29N, que termina a las 23:59 del 27 de noviembre. 28 de noviembre: La campaña concluye con la jornada de reflexión, en la que está prohibido realizar actos proselitistas.

La campaña electoral tiene una duración fija de 15 días.

Dentro de los cinco días anteriores a los comicios, está prohibida la publicación de encuestas o sondeos electorales, una prohibición que permanece hasta el cierre de los colegios electorales, el mismo domingo 29 de noviembre, teóricamente a las 18:00.

Tras las elecciones generales

Una vez realizadas las elecciones, hay otras fechas clave que hay que tener en cuenta:

24 de diciembre: Es la fecha límite legal para realizar la sesión constitutiva del Congreso y del Senado para dar inicio a la XVI Legislatura. Ese día, los parlamentarios elegidos tomarán posesión de sus actas como diputados o senadores. También se establecerán las dos mesas que rigen ambas Cámaras.

29 de diciembre: Tras los cinco días siguientes a la sesión constitutiva, es el turno del pleno de investidura. Se fija la fecha de las consultas con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, en las que el jefe del Estado encarga la investidura como presidente del Gobierno al candidato que cuente con más apoyos.