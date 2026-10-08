Almeida estalla contra la izquierda que usa a Maricarmen: «Miserables, buitres carroñeros, no guardaron un minuto de silencio tras el suicidio de Olga»

Calentísimo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha atizado al PSOE y a Más Madrid, y a sus portavoces en Cibeles, Reyes Maroto y Rita Maestre, respectivamente, por el uso partidista del fallecimiento de Maricarmen.

En un pleno extraordinario, en el que presentaban dos planes especiales urbanísticos para incrementar la oferta de vivienda protegida en régimen de alquiler en más de 18.400 nuevas viviendas y para facilitar la implantación de otros modos de hospedaje, como apartahoteles, en zonas industriales, la izquierda usó la memoria de la octogenaria para impulsar sus agendas políticas; y que fueron aprobados con el voto en contra de las izquierdas, el popular se cargó duramente contra ellos:

«Son ustedes tan miserables, desprecian tanto la memoria de Mari Carmen, humillan tanto la memoria de Mari Carmen, que han hecho un minuto de silencio que ha durado cuarenta segundos. Cuarenta segundos ha durado el minuto de silencio que ustedes han hecho por Mari Carmen. Hay que ser miserables para utilizarla de la forma sectaria y partidista que ustedes la utilizan».

Insistió en que no es incompatible respetar la memoria de Mari Carmen y lamentar profundamente su fallecimiento con decir que fue su normativa la que desahució a Mari Carmen. Recordó que fue una normativa aprobada por el PSOE la que permitió su desahucio.

Y retrató la hipocresía que ha habido por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y de toda la izquierda política y mediática con este caso, cuando ha habido casi 300.000 desahucios en España durante el mandato del líder del PSOE y no han dicho nada.

«¿No es incompatible respetar la memoria de Mari Carmen y lamentar su fallecimiento con decir que antes de Mari Carmen hubo 290.000 personas desahuciadas en España durante sus ocho años de Gobierno? 290.000 personas».

Almeida afeó que no hayan mostrado interés en el caso de Olga, madre de dos hijas que fue desahuciada en Barcelona y que, tras denunciar su caso ante el Parlament y no recibir apoyo, se suicidó.

«No es incompatible respetar la memoria de Mari Carmen y lamentar su fallecimiento con decir que no guardaron un minuto de silencio ni dijeron una palabra porque Olga se suicidó en Cataluña después de ser desahuciada. Y no recuerdo al presidente de la Generalitat de Cataluña ni al alcalde de Barcelona haciendo un minuto de silencio. Pero lo que sí tengo claro es que, igual que a ustedes no les importa la memoria de Olga, acabarán diciendo que Ayuso y Almeida son unos asesinos por Mari Carmen. Porque aquí, si hay buitres carroñeros, son ustedes».

Insistió en que, si las bancadas del PSOE y de Más Madrid «respetaran la memoria de Mari Carmen y no fuera para ustedes un simple ejercicio de carroñerismo», votarían a favor de la propuesta que presentaba para incrementar la edificabilidad del 20 % en edificios colectivos de vivienda protegida.