Encontronazo entre Díaz-Pache y la «violenta» Bergerot: «¿Me está amenazando?»

El portavoz del PP Carlos Díaz-Pache ha retratado a las bancadas del PSOE y de Más Madrid por utilizar de forma miserable la muerte de Maricarmen para hacer campaña y ha advertido de cómo pretenden tensionar al máximo el ambiente de cara a las elecciones del 29-N.

En su intervención en la sesión de este jueves, 8 de octubre, en la Asamblea, estimó que «quedan 52 días para que los españoles les echen del Gobierno, ¡por fin!».

En cuanto al uso de Maricarmen por parte de la izquierda como arma arrojadiza, fue durísimo al catalogar de «políticos buitres» a quienes caen tan bajo. En este sentido, consideró llamativo que nadie de la izquierda se pronunciase sobre el intento de asesinato a la jueza que investigó al sentenciado hermano de Pedro Sánchez:

«No voy a entrar en la utilización que los políticos buitres de la ultraizquierda han hecho del fallecimiento de una señora a la que hasta ayer estaban utilizando en vida. Pero explíqueme por qué no han tenido ni un solo minuto para poder comentar la noticia de la semana: la Guardia Civil confirma el intento de las cloacas del PSOE de eliminar a la juez que investigó al hermano del presidente y que se gestó en un piso franco del Partido Socialista».

Díaz-Pache afeó que ahora la izquierda pretenda que nos acostumbremos a que «desde el partido del Gobierno se inste al asesinato de personas incómodas», algo que supera todos los escándalos que hemos visto durante estos ocho años de sanchismo:

«Nos hemos acostumbrado al fraude, a la corrupción, a la propaganda, a pagar prostitutas con dinero público. No nos hagan acostumbrarnos a la amenaza y a la violencia física contra las personas que les resultan incómodas, por mucho que sea el comportamiento habitual de las dictaduras de las que han aprendido y por mucho que sea el comportamiento habitual de los socios que han elegido para estos años de Gobierno. No nos hagan acostumbrarnos a eso».

Y señaló directamente a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que en su intervención pronunció una frase que se entendió como una amenaza y un llamamiento a la violencia: «En las calles de Madrid no va a haber paz».

Por ello, Díaz-Pache afeó a la política de extrema izquierda:

«¿Y qué ha hecho, señora Bergerot? ¿Nos ha amenazado físicamente? Esa paz en las calles que nos va a negar. ¿Qué significa? Hágalo explícito. Díganos. Amenácenos físicamente. Tenga el valor de hacerlo. Tenga el valor de amenazarnos físicamente».

Tras estas palabras, la portavoz de extrema izquierda confirmó que, efectivamente, era una amenaza física contra las personas que no se plieguen a lo que dicten ellos, algo que denunció ante la Cámara el diputado popular:

«Me está amenazando, señor presidente. Me está amenazando físicamente la señora Bergerot».

52 días para las elecciones

El portavoz del PP en la Asamblea adelantó las líneas del plan del presidente del Gobierno para permanecer en La Moncloa.

Incidió en que tiene un «guion perfectamente organizado de fraudes, de trampas, para que no podamos llegar en España a unas elecciones libres».

En este sentido, enumeró todo lo que ha pasado en los tres días posteriores al anuncio de elecciones:

«Desde la convocatoria electoral, hace solo tres días, Sánchez ya ha conseguido mantener la acampada ilegal, que, después de ocho años de silencio, los sindicatos convoquen una huelga general ilegal, no contra el Gobierno, sino contra la oposición. Que esos mismos sindicatos convoquen una huelga educativa solo para Madrid. Que el Constitucional exija al Tribunal Supremo, seguramente también de forma ilegal, que Puigdemont escape a la acción de la justicia. Y ha aprobado en fraude de ley y en contra de las Cortes Generales los decretos que el Congreso había tumbado hace unos días. Además, sigue planeando la fórmula para alterar de forma ilegal el censo electoral de las elecciones. Y ahora pretende incluir a Begoña Gómez en las listas electorales para aforarla, para que escape a la acción de un jurado popular y no pueda ser juzgada por ese jurado por tráfico de influencias y malversación. Y que los votantes del PSOE tengan que validar su corrupción. En tres días».

Por último, consideró que, a pesar de todas las tretas, Sánchez no va a conseguir su objetivo por dos motivos: