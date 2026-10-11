Debacle del Régimen Sánchista: PP y VOX suman ya 212 escaños y el 53% de los votos

Hoy, domingo, a siete semanas exactas del decisivo 29-N, salen dos encuestas muy relevantes y ambas apuntan en la misma dirección.

Destaca la de Hamalgama Métrica para Vozpópuli, hecha entre el 5 y el 8 de octubre, tras el anuncio del adelanto electoral, que sitúa a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal con una mayoría absoluta de 212 escaños y el 53 % de los votos.

Es una cifra que permitiría al centroderecha incluso reformar elementos de la Constitución.

El PSOE, que devora a la izquierda zarrapastrosa a la que le ha robado el argumentario, cae a 103 diputados, SUMAR pierde 26 y la abstención castiga especialmente a los antiguos compinches del Gobierno Frankenstein, aunque a unos más que a otros.

Hay cifras que en política son algo más que números. 176 es la mayoría absoluta. 210 es la frontera de los tres quintos del Congreso, la que abre la puerta a reformar la Constitución por la vía ordinaria. Y 212, la que hoy da Hamalgama a PP y VOX, está justo al otro lado de esa puerta.

Es la primera vez que una encuesta coloca a la derecha en ese territorio. Y llega en el peor momento para Pedro Sánchez: justo cuando el presidente ha decidido jugárselo todo a una campaña de 54 días.

Dos encuestas, una misma dirección

La otra encuesta del domingo, la de Sigma Dos para El Mundo, rebaja la euforia, pero no cambia el diagnóstico. Da al PP 140 escaños y a VOX 63, con el 18,3 % de los votos. Juntos suman 203, holgadamente por encima de la mayoría absoluta.

El resto de los sondeos de la semana dibuja el mismo paisaje con distintos matices. SocioMétrica para El Español da 205 escaños al bloque de centroderecha, con 143 para el PP, 62 para VOX y 106 para el PSOE. DYM para 20minutos lo sitúa en una horquilla de entre 200 y 208. Y el promedio que manejan los medios nacionales ronda los 202.

Incluso el estudio de 40dB para El País y la Cadena SER, poco sospechoso de simpatías conservadoras, otorga a PP, VOX y SALF el 52,6 % del voto frente al 35,7 % de PSOE, SUMAR y PODEMOS. Diecisiete puntos de distancia. No hay cocina que lo arregle.

VOX, el gran ganador

El dato más llamativo no son solo los 212 escaños, sino quién se los lleva. El PP se mantiene como primera fuerza, pero apenas crece. Quien se dispara es VOX. El partido de Abascal pasaría de los 33 escaños de 2023 a una horquilla de entre 61 y 70, según la encuesta que se mire.

El patrón se repite en todos los estudios. El PP gana, VOX crece y se consolida como tercera fuerza, el PSOE retrocede y lo que queda a su izquierda se pelea por las migajas. La consecuencia es evidente: Feijóo podría llegar a La Moncloa, pero necesitará a Abascal desde el primer día.

Un PSOE que se come a sus socios

El PSOE cae a 103 diputados en el sondeo de Hamalgama, lejos de los 121 que tiene hoy. Y lo poco que conserva lo conserva a costa de sus aliados. Sánchez se ha apropiado del discurso de la izquierda radical, con la vivienda, la ultraderecha y la resistencia, y sus antiguos socios se han quedado sin nada que vender.

SUMAR pierde 26 escaños. PODEMOS lucha por no desaparecer. Y la división se paga cara en las provincias pequeñas y medianas, donde unos pocos miles de votos deciden el último diputado. La izquierda a la izquierda del PSOE repite el error de siempre: llegar a las urnas en varias papeletas para repartirse un pastel cada vez más pequeño.

La abstención termina el trabajo. El castigo cae sobre todo en los votantes de los antiguos compinches del Gobierno Frankenstein, aunque no por igual. A los socios nacionalistas les afecta menos que a la izquierda española, que ve cómo una parte de su electorado ha decidido quedarse en casa.

La mayoría absoluta como punto de partida

Con 212 escaños, PP y VOX superarían la mayoría absoluta en 36 diputados. Podrían formar Gobierno sin depender de nacionalistas ni independentistas. Por primera vez en años, la gobernabilidad de España no pasaría por Waterloo ni por Ajuria Enea.

Pero tendrían que entenderse. VOX querrá traducir su crecimiento en ministerios y en políticas concretas sobre inmigración, seguridad, educación, igualdad y financiación autonómica. El PP intentará gobernar desde el centro sin que su socio le marque la agenda. La experiencia en Castilla y León, la Comunidad Valenciana o Extremadura ofrece de todo: acuerdos, presupuestos y también vetos, portazos y amenazas de ruptura.

Hay al menos tres terrenos en los que las diferencias pueden saltar: el programa económico, con la fiscalidad y el gasto público; el modelo territorial, donde las posturas son muy distintas, y la política europea, con prioridades que no siempre coinciden.

La llave de la Constitución

Y luego está la cifra mágica. Una mayoría de 212 escaños superaría los tres quintos del Congreso que exige el artículo 167 de la Constitución para su reforma ordinaria. Haría falta además la misma proporción en el Senado, y cualquier reforma podría someterse a referéndum si lo pide una décima parte de cualquiera de las cámaras. Los cambios en el título preliminar, los derechos fundamentales o la Corona exigirían dos tercios, el procedimiento agravado del artículo 168, una cifra que ninguna encuesta otorga.

Aun así, el margen para reformar aspectos concretos del texto constitucional estaría al alcance del centroderecha por primera vez desde la Transición. En un país donde la Constitución lleva décadas pidiendo retoques que nadie se atreve a acometer, no es un detalle menor.

Análisis: la campaña de las dos velocidades

Las encuestas no votan, y quedan siete semanas de campaña, debates y sorpresas. Sánchez intentará convertir el 29-N en un plebiscito sobre la entrada de VOX en el Gobierno, como en 2023. Feijóo tendrá que decidir cuánto espacio cede a Abascal y cuánto disputa por el centro. Una campaña demasiado escorada a la derecha podría movilizar al votante socialista. Una demasiado tibia, desinflar a quien busca un cambio de verdad.

Pero el punto de partida es demoledor para Moncloa. Con todas las encuestas por encima de los 200 escaños y una de ellas en 212, la pregunta ya no es si habrá cambio de Gobierno. La pregunta es cuánto poder tendrá el centroderecha para desmontar lo que ha dejado el sanchismo.