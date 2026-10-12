Pucherazos PSOE: ¿Quién votó en 2023 por correo con el móvil sin QR?

El voto por correo del 23 de julio despertó una serie de interrogantes respecto a la identificación digital.

Según un artículo publicado por Isabel Durán en El Debate, la Junta Electoral Central dio luz verde en junio de 2023 para que los electores presentaran en persona su documentación en Correos a través del permiso de conducir digital, incluso si este no mostraba la firma del titular.

La verdadera cuestión no radica en el uso de un teléfono móvil.

Más bien, se centra en cómo se controla la autenticidad del documento. El permiso digital de la aplicación miDGT incluye un código QR de un solo uso que permite verificar su validez ante los servidores de Tráfico.

Sin ese código, distinguir entre una captura de pantalla y un permiso auténtico puede resultar complicado a simple vista.

Qué autorizó la Junta Electoral

El 21 de junio de 2023, la Junta Electoral Central respondió a una consulta del entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, respecto a cómo debían identificarse los electores a la hora de entregar su voto. El acuerdo aprobaba el uso del «permiso de conducir digital en el que no conste la firma del titular» siempre que el propio elector se presentara en una oficina postal.

No obstante, esta autorización venía con una salvedad: no se permitía que una persona autorizada depositara el voto utilizando ese documento digital sin firma. La entrega tenía que realizarla el titular. Sin embargo, lo curioso es que no se especificó que el personal de Correos estuviera obligado a exigir o verificar el código QR generado por miDGT.

Así surge la principal duda. Las normativas electorales requieren la identificación del votante, pero tanto los registros de Correos como los de las mesas no indican qué documento utilizó cada persona. Por ello, no hay datos públicos que permitan conocer cuántos ciudadanos emplearon el carné mostrado en la pantalla de su teléfono, ni cuántos de estos documentos fueron verificados mediante el código QR.

Un récord de voto postal

Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 fueron testigos de un volumen extraordinario de votos por correo. En total, los carteros llevaron a las mesas electorales alrededor de 2,47 millones de votos, marcando un récord para unas elecciones generales en España.

Este gran número se vio influenciado por la fecha de la convocatoria. Las urnas llegaron en plena temporada estival, momento en el que muchos electores se encontraban fuera de sus domicilios. Así, el voto postal se convirtió en un elemento clave del proceso, no solo por su cantidad, sino también por la presión operativa que la empresa pública tuvo que soportar.

Elemento Dato disponible Elecciones Generales del 23 de julio de 2023 Votos por correo entregados 2.471.935 Autorización del permiso digital 21 de junio de 2023 Código QR Permitía comprobar la autenticidad del permiso Número de usuarios del móvil No consta públicamente

La publicación también vincula este proceso con el aumento de votos que obtuvo el PSOE en comparación con las elecciones generales previas. Sin embargo, una mera coincidencia temporal no implica que el permiso digital se utilizara para manipular el resultado. Tampoco hay cifras disponibles que conecten esos votos con algún tipo de falsificación o irregularidad específica.

Serrano, Díez y las investigaciones actuales

Juan Manuel Serrano fue el presidente de Correos durante las elecciones de 2023. Anteriormente, había trabajado como jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE. Leire Díez ocupaba un cargo directivo en la empresa y dependía de la estructura que dirigía Serrano, según la información recogida.

Ambos nombres han resurgido en investigaciones judiciales y periodísticas relacionadas con las conocidas «cloacas del PSOE». Esta situación ha generado interés político por revisar decisiones tomadas durante su gestión, aunque no justifica, por sí sola, atribuir una irregularidad electoral al manejo del voto por correo.

Cabe recordar que la Junta Electoral también permitió el uso del permiso de conducir digital en las mesas electorales antes de los comicios. La diferencia radica en que, en las oficinas postales, este documento se utilizó para la entrega de la documentación de voto. En ambos casos, la discusión gira en torno a la trazabilidad: es fundamental determinar qué se verificó, cómo se hizo y qué registros se mantuvieron de ese proceso.

Lo que sí puede afirmarse

La Junta Electoral Central autorizó en junio de 2023 el uso del permiso de conducir digital sin firma cuando el elector entregaba su voto personalmente en Correos.

En el acuerdo no se mencionó explícitamente la necesidad de validar el código QR de miDGT.

El voto por correo alcanzó cifras históricas en esas elecciones.

No hay información sobre cuántos electores usaron el permiso digital.

No se ha demostrado que la falta de un registro de identificación provocara fraude electoral en el 23-J.

Posteriormente, esta autorización fue suspendida para futuros procesos electorales, tras las críticas y las investigaciones en torno al sistema.

La pregunta sobre «quién votó con el móvil» no tiene una respuesta que se pueda individualizar. La documentación electoral no conserva un listado de usuarios de miDGT y, según la información disponible, Correos no registró el tipo exacto de identificación utilizado en cada entrega. Este dato se ha perdido en el mismo limbo donde a menudo se esfuman muchas certezas digitales: entre una pantalla, un trámite y un casillero que nadie marcó.