Díaz-Pache ‘desahucia’ a Montse Mínguez (PSOE) con un nuevo mote: «La llaman Neptuno»

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, se ha descojonado de la bancada socialista tras el último escándalo que señala a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en el pleno de este jueves, 15 de octubre.

Y es que, pese a enarbolar el tema de la vivienda como arma electoral, ha trascendido que su pareja cuenta con empresas que poseen más de 30 viviendas cuyos inquilinos han sido desahuciados. Un «fondo buitre» en toda regla. Pero, en lugar de atacarlo, como han hecho con otros, lo ha defendido como una «empresa familiar».

«Yo creía que ustedes iban a hacer de la vivienda un tema de campaña, pero lo que no sabía es que lo que querían era ponerlo sobre la mesa para promocionar los negocios inmobiliarios de sus familias. Esa, desde luego, no la vimos venir».

Díaz-Pache ha atizado tanto a la política catalana como a la bancada socialista por su hipocresía e incoherencia:

«Decía la portavoz del PSOE: “O familias o fondos buitre”. Y resulta que su familia era el fondo buitre, que tenía más de 30 pisos en alquiler con desahucios a sus espaldas y que, encima, hace cinco años que no paga sus impuestos».

Fiel a su estilo, el popular se ha descojonado de Mínguez por el descaro mostrado al hablar sobre el tema:

«Y miren, lo mejor es cuando balbucea la excusa: “No, es todo legal y es una empresa familiar”. ¿No es eso exactamente lo que decía la empresa propietaria del piso de Maricarmen? Ahora ya vale, ahora ya sirve, porque son ustedes. Y enfrente del piso de Maricarmen, otro piso, de MUFACE, del que su candidato, Óscar López, ha ordenado el desahucio del inquilino, supongo que porque no ha dedicado el piso a tener un prostíbulo y, entonces, no merece un piso de MUFACE. No se cansan ustedes de hacer el ridículo».

Por todo esto, ha puesto un nuevo mote a la portavoz del PSOE: