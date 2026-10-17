Elecciones 29-N: El PSOE pillaría 10 escaños suplementarios si sale adelante la trampa de la Ley de Nietos

El pucherazo está en marcha.

El Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, ha movilizado al Tribunal Constitucional en un intento de última hora por sacar adelante la tramposa ley de nietos.

El veterano Gabilondo, que fue candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid, interpuso este viernes 16 de octubre de 2026, un recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto a los cientos de miles de nacionalizados a granel y sin garantía algunas.

Además, ha solicitado «medidas cautelarísimas» para que el censo no quede bloqueado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La perseverancia en el asunto de Pedro Sánchez y su cuadrilla de maleantes, evidencia que esperan de la aplicación de la trampa llamada ‘ley de nietos’ consecuencias extraordinarias para ellos el 29-N.

El voto exterior se ha vuelto una pieza clave en las elecciones programadas para el 29 de noviembre.

En base a las estimaciones publicadas por El Debate, el PSOE tiene la posibilidad de alcanzar diez escaños adicionales si el incremento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) se traduce en una participación y un reparto similares a los de las elecciones generales de 2023.

Esa cifra no quiere decir que los diputados ya pertenezcan al partido socialista.

Se trata de una estimación basada en elecciones anteriores y el aumento del censo exterior.

Sin embargo, resulta suficiente para transformar un asunto técnico —quién está inscrito y quién tiene derecho a votar— en uno de los frentes políticos más delicados de la precampaña.

Un crecimiento concentrado en pocas provincias

El CERA ha crecido de manera notable en comparación con las últimas elecciones. El censo cerrado el 1 de agosto refleja 2.747.688 electores que residen en el extranjero, frente a los 2.327.388 de las elecciones generales de julio de 2023. Esto supone un incremento de aproximadamente 420.000 inscritos.

Según los cálculos de El Debate, con este aumento, el PSOE podría sumar un diputado en diez circunscripciones:

Madrid

Málaga

Las Palmas

La Coruña

Lugo

Orense

Asturias

Gerona

Tarragona

Salamanca

Este impacto no se daría de manera igualitaria. En España, la distribución de escaños se determina provincia por provincia mediante la ley D’Hondt. Por ello, solo unos pocos miles de votos pueden cambiar el último diputado que se asigna cuando la diferencia entre dos partidos es estrecha. El voto exterior no necesita ser una marea; a veces, llegar a tiempo en una circunscripción pequeña es suficiente.

Bajo esta hipótesis, el PSOE podría pasar de los 121 escaños logrados en 2023 a 131. Por su parte, el PP perdería siete, Junts dos y el BNG uno. Este escenario dejaría a los socialistas por delante de los populares y fortalecería su margen para negociar con sus aliados parlamentarios.

Sin embargo, la aritmética esconde importantes matices. Los cálculos se fundamentan en el crecimiento total del CERA y no distinguen de manera precisa entre aquellos que ya estaban en el censo y quienes obtuvieron la nacionalidad a través de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como Ley de Nietos.

El conflicto judicial sobre la nacionalidad

Esta norma permite que hijos y nietos de españoles que se vieron obligados a perder su ciudadanía puedan solicitar la nacionalidad española, sobre todo en contextos de exilio por razones políticas, ideológicas o de creencias. La implementación de esta disposición disparó las solicitudes en varios países de América Latina y en otras regiones con una notable emigración española.

El conflicto surge al aplicarse una presunción amplia sobre las causas que llevaron a salir de España. El Tribunal Supremo ha suspendido de manera cautelar los efectos electorales de algunas inscripciones. Los afectados mantienen la nacionalidad, pero no podrán votar el 29-N a menos que demuestren ante el consulado que su antepasado experimentó un exilio bajo las condiciones que establece la ley.

La Abogacía del Estado estima que 163.020 personas se ven afectadas por esta suspensión. Esta cifra equivale aproximadamente a un tercio del crecimiento del censo exterior desde las últimas generales. Este dato ha alimentado dos narrativas en oposición:

Posición Argumento principal Gobierno y PSOE La suspensión puede negar el derecho al voto a descendientes de exiliados, y aplicar esto con garantías en tan poco tiempo resulta complicado. PP y Vox La inscripción debe ser verificada individualmente para evitar un censo electoral irregular o sobredimensionado. Tribunal Supremo La causa del exilio debe ser acreditada en ausencia de documentación suficiente.

La disputa es significativa. Históricamente, la participación exterior ha sido bastante baja y en las generales de 2023 alcanzó alrededor del 8,36% del CERA. Si aplicamos ese porcentaje a los 163.020 afectados, el número de votos efectivos se situaría en unos 14.000. En provincias donde los resultados son ajustados, esta cantidad puede tener un impacto mayor que su volumen a nivel nacional.

Una batalla política con calendario electoral

El PSOE ha confiado el voto exterior a la dirección del senador César Mogo, quien lidera la estructura socialista orientada a los españoles que residen fuera del país. Esta decisión refleja que Ferraz considera el CERA un área clave para la movilización electoral y no un simple trámite administrativo consular.

Por su parte, la oposición interpreta el aumento como fruto de la gestión de la Ley de Nietos. El Ejecutivo replica que se trata de ciudadanos españoles con derecho a participar en las elecciones. En medio de esa pugna, queda una Administración obligada a revisar expedientes individuales en un plazo comprimido, mientras los consulados deben emitir certificados y subsanar posibles errores.

El propio calendario es una fuente de tensión. El censo válido para el 29-N se cerró el 1 de agosto. Los electores en el extranjero pueden comprobar sus datos durante el periodo habilitado en las oficinas consulares, y las tarjetas censales se comenzarán a enviar en noviembre. Cualquier retraso podría dejar a un ciudadano con nacionalidad española sin su correspondiente voto.

La paradoja es clara: el debate se presenta como una lucha por cientos de miles de inscripciones, pero la distribución de escaños podría depender de un puñado de votos estratégicamente ubicados. En política electoral, la estadística puede carecer de la brillantez de un mitin, aunque su influencia es mucho más sustancial de lo que parece.

Entre las curiosidades de este asunto se destaca que el crecimiento del CERA podría provocar cambios en el Congreso sin necesidad de alterar el número de diputados asignados a cada provincia. También resulta significativo que la cuestión del voto exterior, que ha permanecido en un segundo plano, esté ahora en el centro de la precampaña, impulsada por una mezcla de nacionalidad, memoria histórica, tribunales y cálculos parlamentarios. Todo esto transforma el sobre que llega desde un consulado en uno de los objetos más deseados del 29-N.