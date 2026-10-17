La izquierda zarrapastrosa fracasa en su intento de pacto para el 29-N pero Frente Amplio y PSOE concurrirán juntos al Senado

La izquierda -la zarrapastrosa y la inmobiliaria- se prepara para el 29-N con una paradoja difícil de ocultar: dividida en el Congreso y unida, casi a última hora, en el Senado.

El acuerdo parcial reúne al PSOE y a buena parte de los sectarios bajo la etiqueta Senado de Progreso.

Esta operación busca concentrar el voto ultra y sectario y desafiar al PP por el control de la Cámara Alta.

Sin embargo, este pacto presenta una grieta notable: Podemos queda al margen de esta alianza estatal, tras no haber logrado alcanzar un acuerdo con Frente Amplio para conformar las listas al Congreso.

La imagen final se asemeja más a una unión temporal que a una verdadera reconciliación, como una comunidad de vecinos que se entiende solo para elegir presidente.

Ahora, aunque no hay claros indicios todavía de pacto alguno, resta saber que hará el centroderecha.

La realidad es que PP y VOX podrían arrebatar hasta 15 senadores a la izquierda con listas conjuntas en 12 circunscripciones.

Una alianza entre las derechas para el Senado dejaría al bloque izquierdista ‘tocado’ y sin opciones de negociar la salida de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

Un acuerdo con reloj electoral

El pacto se selló justo al expirar el plazo para formalizar las coaliciones en las elecciones generales del 29 de noviembre. La candidatura unificada se presentará en 47 circunscripciones, abarcando 43 provincias y varios territorios insulares, además de convenios específicos en Baleares y La Gomera.

Esta papeleta incluirá al PSOE, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Más Madrid, junto a formaciones territoriales como Compromís, Chunta Aragonesista, Batzarre, Més y Ceuta Ya, en función de la configuración de cada circunscripción. El propósito es claro: impedir que los partidos progresistas compitan entre sí por escaños que, con el sistema de elección del Senado, pueden decidirse por márgenes muy estrechos.

En la Cámara Alta, los votantes no eligen listas cerradas como en el Congreso. Optan por candidatos específicos y pueden repartir sus votos entre varias formaciones. Por ello, una candidatura coordinada puede facilitar que el voto de un bloque ideológico se traduzca en más senadores. Especialmente, se busca frenar una mayoría absoluta del PP.

Sin embargo, este acuerdo no garantiza un resultado favorable. Todo dependerá del peso de cada partido en las distintas provincias, de la participación y de la capacidad de los candidatos para movilizar a un electorado que normalmente presta menos atención al Senado. La Cámara Alta, a menudo relegada a un segundo plano en las campañas, podría esta vez convertirse en un elemento clave en la batalla entre bloques.

La fractura que sobrevive al pacto

El inconveniente para la izquierda es que esta unidad es parcial. Podemos y Frente Amplio no lograron consolidar una coalición amplia para el Congreso, de modo que ambas formaciones se presentarán por separado en Madrid y Cataluña, dos territorios cruciales por su influencia electoral y la proyección de sus candidaturas.

Nombres destacados entran en juego. Irene Montero encabezará la lista de Podemos en Madrid, mientras que Emilio Delgado, de Más Madrid, liderará la propuesta de Frente Amplio en la capital. Ada Colau, por su parte, será la candidata de esta última formación a la Presidencia del Gobierno y competirá en Barcelona.

El acuerdo entre Podemos y ERC en Cataluña ha complicado aún más el panorama. La colaboración con los republicanos ha hecho imposible restablecer los lazos con Frente Amplio, convirtiendo la negociación en una lucha por el espacio político, el liderazgo y la identidad. En política, como en un restaurante con demasiados chefs, el problema no es encontrar ingredientes, sino establecer quién toma las decisiones en la cocina.

A pesar de esto, Podemos y Frente Amplio han alcanzado acuerdos territoriales en la Comunidad Valenciana y Canarias. En el primer caso, la coalición incluye a Compromís, Esquerra Unida del País Valencià, Podem y Esquerra Republicana del País Valencià. En Canarias, se suma también Nueva Canarias-Bloque Canarista.

En Andalucía, Frente Amplio presentará una candidatura compuesta por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo. Aquí, Podemos queda fuera de esta alianza, mientras Adelante Andalucía persiste con su propia estrategia.

Qué se juega cada formación

Para el PSOE, el acuerdo en el Senado refuerza una imagen de coordinación y protege una cámara en la que el PP cuenta con ventaja. También proporciona a los socialistas una manera de mantener lazos con posibles aliados sin necesidad de replicar la misma estructura en el Congreso.

Frente Amplio, por su parte, consigue presencia conjunta en territorios donde presentarse por separado podría dejarlo sin representación. Este pacto puede allanar el camino para que representantes de Izquierda Unida, Sumar o Más Madrid accedan a la Cámara Alta, aunque obligará a compartir espacio, campaña y responsabilidades políticas con el PSOE.

Mientras tanto, Podemos se enfrenta a una campaña con menos aliados a nivel estatal y la amenaza de que esta división afecte sus posibilidades en provincias más pequeñas. Su entendimiento con ERC le permite mantener una posición diferenciada, pero también realza la percepción de una izquierda fragmentada en plena lucha por el liderazgo.

Las claves del 29-N se pueden resumir en lo siguiente:

Congreso: Podemos y Frente Amplio se presentarán separados en gran parte del país.

Podemos y Frente Amplio se presentarán separados en gran parte del país. Senado: PSOE y Frente Amplio compartirán la papeleta «Senado de Progreso» en 47 circunscripciones.

PSOE y Frente Amplio compartirán la papeleta «Senado de Progreso» en 47 circunscripciones. Madrid y Cataluña: serán ámbitos especialmente sensibles debido a la competencia entre candidaturas.

serán ámbitos especialmente sensibles debido a la competencia entre candidaturas. Comunidad Valenciana y Canarias: reúnen algunos de los acuerdos territoriales entre Podemos y formaciones vinculadas a Frente Amplio.

reúnen algunos de los acuerdos territoriales entre Podemos y formaciones vinculadas a Frente Amplio. PP: inicia la contienda con la ventaja de enfrentarse a una izquierda que no logró articular una estrategia unificada para toda la convocatoria.

El Senado como campo de pruebas

Esta alianza tendrá además un carácter estratégico. Si resulta efectiva, podría sentar un precedente para futuras negociaciones entre el PSOE y el espacio de Yolanda Díaz, aunque las tensiones entre Podemos y sus antiguos aliados seguirán condicionando cualquier intento de acercamiento.

Los resultados también pondrán a prueba la efectividad real de las coaliciones electorales. Una lista única puede sumar apoyos, pero no necesariamente votos. La campaña deberá persuadir a los votantes de que este pacto no es únicamente una maniobra de supervivencia, sino que presenta un proyecto claro y reconocible.

La incertidumbre residirá en la disciplina del voto. En aquellas provincias donde se eligen varios senadores, la coordinación entre partidos puede marcar diferencias significativas. Unos pocos miles de votos, e incluso menos en circunscripciones ajustadas, pueden alterar el resultado final.

El nombre elegido, Senado de Progreso, busca transmitir una sensación de amplitud y estabilidad. No obstante, la realidad política es mucho más complicada: PSOE, Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y varias fuerzas territoriales han hallado un punto en común, mientras que Podemos afina su propio camino.

Entre listas compartidas, acuerdos insulares y pactos limitados, la izquierda enfrenta una campaña con una curiosidad geográfica notable. El mismo ámbito político puede presentarse unido en una isla, fragmentado en una provincia y enfrentado en la siguiente. El mapa electoral, en esta ocasión, promete más divisiones internas que un viejo atlas.