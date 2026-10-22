Alfonso Serrano estalla contra la maleducada Bergerot (Más Madrid) por reventar el turno de Ayuso: «¡Cállate ya, verdulera!»

Rifirrafe en la Asamblea.

La tensión política sigue en aumento, azuzada por la izquierda y la extrema izquierda con el fin último de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez siga en el poder. Y se refleja incluso en las Cortes autonómicas.

En la sesión de este jueves, 22 de octubre, vimos otra muestra.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso afeó en su intervención que no la dejaban hablar sin que la interrumpieran, algo que consideró irónico porque la bancada del PSOE llevaba camisetas con mantras reivindicativos sobre la educación pública.

«Vamos a ver si la oposición nos deja hablar, porque como no respetan nada y ya están aposando incluso dentro de los parlamentos, ya no rodeándolos dentro, vamos a intentar hablar con algo de respeto. Porque se ponen una camiseta por la educación y es justo lo que no tienen, educación».

Cuando iba a hacer referencia a los manifestantes acampados en Sol, la bancada de Más Madrid comenzó a levantar la voz, algo que generó la molestia de la popular, que reclamó a la presidencia de la Cámara que pusiera orden y que no pasara el tiempo de su turno de palabra.

Sin embargo, la bancada del partido de extrema izquierda seguí haciendo ruido, lo que colmó la paciencia del popular Alfonso Serrano, que explotó gritando: «¡Cállate ya, verdulera, hombre!».

Tras esto, el presidente de la Cámara reprendió tanto a las señorías de Más Madrid como al diputado del PP y repuso el tiempo de palabra de Ayuso, que pudo terminar su intervención en la que llamó a la concordia y a rebajar las tensiones.