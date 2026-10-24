A 5 semanas días del 29-N, el Censo solo ha comprobado 1.278 de los 163.020 votantes colados con la ley de nietos

Apesta a pucherazo.

Y se pasan al Tribunal Supremo por la entrepierna.

Faltan cinco semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 y la maquinaria electoral aún presenta un engranaje fundamental que no encaja: el voto exterior de quienes han obtenido la nacionalidad gracias a la conocida como ley de nietos.

Isabel Durán informa en El Debate que la Oficina del Censo Electoral solo ha verificado la situación de 1.278 de las 163.020 personas que se encuentran en esta situación a raíz de los autos del Tribunal Supremo.

Este porcentaje es tan limitado que roza lo políticamente insostenible: solo el 0,8 %. Y el tiempo no es precisamente un aliado en este caso. El Alto Tribunal ha dado un ultimátum al Gobierno, exigiendo que antes del 28 de octubre se identifique a los electores afectados y se apliquen las restricciones pertinentes de cara a los comicios.

Un problema surgido entre una ley y una instrucción

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática abrió las puertas para que los descendientes de españoles exiliados pudieran solicitar la nacionalidad. Esta iniciativa suscitó un notable interés, sobre todo en países de América Latina, donde muchas familias aún mantienen lazos con España.

El dilema no se centra en la nacionalidad como tal, sino en sus repercusiones en el ámbito electoral y en cómo se puede demostrar el exilio del antepasado. Una instrucción administrativa facilitó en la práctica el acceso a aquellos descendientes de personas que dejaron España entre 1936 y 1955. Para quienes recurren a esta ley, esa interpretación puede haber sobrepasado el marco legal. Así, el Supremo decidió suspender cautelarmente ciertas inscripciones en el Censo de Electores Residentes Ausentes, conocido como CERA.

Esta resolución impacta tanto a quienes aún no se habían inscrito como a aquellos que ya están en el censo. En el segundo caso, el tribunal ha ordenado frenar los efectos electorales de la inscripción para las elecciones del 29-N, a menos que cuenten con una acreditación consular válida.

El censo para estos comicios corresponde al que se cerró el 1 de agosto de 2026. Este detalle transforma lo que debería ser un trámite administrativo en una cuestión de precisión extrema: no basta con revisar los expedientes, sino que hay que determinar quién estaba inscrito, por qué medio obtuvo la nacionalidad y si cumple con las condiciones establecidas por la resolución judicial.

Una revisión con escasos resultados y tiempo limitado

Entre los 1.278 expedientes revisados, solo 64 incluyen la mención “con acreditación del exilio” del padre, madre, abuelo o abuela. Esta cifra representa apenas el 5 % de los casos analizados. Aunque esto no implica que el resto haya sido desestimado de forma definitiva, sí evidencia la magnitud de la tarea que queda por delante.

El Supremo exige una relación nominal de los afectados. Sin ella, resulta complicado llevar a cabo una medida que debe aplicarse a personas concretas y no a un grupo vago y abstracto. Así, la Administración se enfrenta a una carrera contrarreloj donde cualquier error podría conllevar consecuencias tanto electorales como jurídicas.

Dato Cifra Electores afectados 163.020 Casos comprobados 1.278 Porcentaje verificado 0,8 % Casos con acreditación del exilio 64 Próximo plazo fijado por el Supremo 28 de octubre Elecciones generales 29 de noviembre

La Abogacía del Estado y la Fiscalía solicitaron levantar la suspensión, argumentando la dificultad material de revisar el censo ya con las elecciones convocadas. La mayoría de la Sala desestimó esta petición. Una magistrada emitió un voto particular defendiendo que debería permitirse el voto ante la imposibilidad de completar la revisión en un tiempo tan reducido.

Este desacuerdo pone de manifiesto dos prioridades en conflicto. Por un lado, está la protección del derecho al sufragio de aquellos ciudadanos que ya han obtenido la nacionalidad española. Por el otro, la necesidad de que el censo sea verificable, transparente y seguro. Por el momento, el tribunal ha optado por la segunda opción.

El coste político de una solución provisional

El asunto también tiene una clara dimensión política. Los partidos que apoyaron las acciones judiciales argumentan que la Administración ha utilizado una interpretación excesivamente amplia en el proceso de nacionalización. Mientras tanto, el Gobierno tiene la tarea de defender la legalidad de una política pública que ha traído consigo a miles de nuevos ciudadanos españoles y que ahora se encuentra bajo un escrutinio excepcional.

No se puede predecir con certeza cómo afectará esto a la participación en el voto exterior. Sin embargo, el voto de los residentes ausentes tiende a concentrarse en países donde hay comunidades españolas significativas y donde existen vínculos históricos con la política nacional. Convertir a más de 163.000 personas en un colectivo electoral cuya validación está en entredicho añade una capa de incertidumbre a unas elecciones que ya de por sí afrontan un calendario apretado.

También plantea una situación institucional compleja: hasta dónde puede llegar una medida cautelar que altera la participación de ciudadanos inscritos, y cuándo debe prevalecer la seguridad del procedimiento por encima de la urgencia de garantizar el voto. La respuesta final dependerá del proceso judicial principal, pero lo cierto es que el 29-N se celebrará antes de que dicha discusión se resuelva.

Este expediente presenta, además, una paradoja casi literaria. Una ley pensada para sanar una herida histórica se encuentra atrapada entre consulados, bases de datos y plazos electorales. Mientras los tribunales demandan precisión y la Administración examina documentos, miles de descendientes de españoles aguardan con expectativa saber si podrán ejercer su derecho al voto en unas elecciones que se llevarán a cabo a miles de kilómetros de sus hogares.

Uno de los datos más significativos es que el Supremo ha centrado su atención en un total de 163.020 electores, mientras que la Administración solo ha logrado aclarar hasta ahora 1.278 casos. De esos, apenas 64 cuentan, por el momento, con la correspondiente acreditación que les permitiría acceder al voto. Así se decide, por ahora, la historia de la memoria familiar, a la espera de un certificado consular y de la inminente fecha límite que se avecina en el calendario.