Barómetro 29-N: ¿Qué pronostican las encuestas a cinco semanas de las elecciones generales?

A cinco semanas justas del 29-N, los sondeos siguen apuntando a una victoria clara del cetroderecha, donde se ha instalado la tesis del ‘ahora o nunca‘.

.El promedio de encuestas de DatosRTVE otorga al PP 135 escaños, dos menos que en 2023 y, como entonces, insuficientes para gobernar en solitario.

Pero la suma con VOX, el partido que más crece, rebasaría la mayoría absoluta en una veintena de diputados.

El PSOE se mantendría como segunda fuerza, incapaz, de momento, de reconstruir la mayoría Frankenstein.

Las campañas electorales tienen algo de carrera de fondo y algo de partida de mus.

Hay quien llega con buenas cartas y se las juega con prudencia, y quien no tiene nada y envida a lo grande. A cinco semanas de las urnas, la mano está bastante clara. Lo que falta por saber es quién va a cometer el error decisivo.

Un PP que gana sin arrasar

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sigue a la cabeza en todos los sondeos, pero sin despegar.

En 2023 ganó las elecciones y se quedó a las puertas de La Moncloa. El recuerdo pesa en Génova, donde nadie quiere volver a celebrar una victoria que no sirve para gobernar.

La diferencia, esta vez, está en el socio. Con VOX, el PP supera de momento y con cierta holgura el listón de la mayoría absoluta de 176.

Es un colchón suficiente para formar Gobierno sin depender de nacionalistas ni independentistas, algo impensable hace tres años.

VOX, el que más crece

El gran protagonista de los sondeos sigue siendo el partido de Santiago Abascal. VOX es la formación que más crece y la que convierte la previsible victoria del PP en una mayoría holgada. Su ascenso tiene una lectura doble para Feijóo: le garantiza la llave de La Moncloa, pero también le obliga a negociar desde el primer día con un socio cada vez más fuerte.

El PSOE ha recuperado algo de aire en las últimas semanas. Se mantendría como segunda fuerza, con un suelo electoral más firme de lo que muchos pronosticaban tras la cascada de escándalos. Ahí está Pedro Sánchez, en plena operación de imagen, intentando hacerse el gracioso en los platós y presentarse como un presidente humano, cercano y sin corbata. La estrategia le da algo de oxígeno, pero no lo bastante para cambiar el resultado.

El Frankenstein se desmonta

El problema de Sánchez no está en su partido, sino en sus antiguos compinches. La mayoría que le sostuvo durante la legislatura se desinfla por todos los costados. Los socios que le dieron la investidura pierden fuelle y, con ellos, la aritmética que le permitió gobernar con apoyos de todos los colores.

El caso más sangrante es el de SUMAR. Su Frente Amplio, que nació con la promesa de reunir a toda la izquierda alternativa bajo un mismo paraguas, se ha quedado en una filfa: mucho cartel, muchas siglas y muy pocos votos. El PSOE le ha robado el discurso y el electorado, y lo que queda es una suma de egos con dificultades para pasar del dígito.

El PP lidera, pero necesita a VOX

La media de los sondeos de octubre, a excepción del CIS, otorga al Partido Popular un 32 % de los votos, por encima del 26,4 % del PSOE y el 18,8 % de Vox. Sumar o Frente Amplio alcanzarían un 6 %, mientras que Podemos se quedaría en un 2,9 %. El PP se consolida como la primera fuerza en las trece encuestas recopiladas.

A pesar de esta ventaja, esto no se traduce en una mayoría absoluta para Feijóo de manera independiente. Las proyecciones sugieren que los populares tendrían entre 129 y 147 diputados, todavía a una distancia de entre 29 y 47 asientos de los requeridos para la mayoría. Así, la aritmética vuelve a señalar a Vox, que se ha convertido en un aliado indispensable para una potencial investidura.

El partido de Abascal no solo consolida su posición, sino que también incrementa su influencia en diversas estimaciones. En la Comunidad Valenciana, una encuesta de Sigma Dos le atribuye ocho escaños, lo que implica un incremento de tres respecto a los anteriores comicios, mientras que el PP oscila entre once y doce representantes. El PSOE se quedaría en diez y Compromís, junto a otras fuerzas progresistas, entre tres y cuatro.

El PSOE recupera pulso, aunque parte atrás

Los cambios recientes indican una cierta movilización del electorado socialista. Aunque el PSOE ha pasado de una media del 28,8 % al 26,4 %, no debe confundirse este movimiento con un vuelco total. Se observa una mejora con respecto a algunas mediciones pasadas, aunque sigue notablemente detrás del PP en la mayoría de los análisis privados.

El CIS ofrece un panorama diferente. Su barómetro del 14 de octubre posicionó al PSOE en el 34 % y al PP en el 22,2 %, otorgando una ventaja de 11,8 puntos a los socialistas. Las otras trece encuestadoras mencionadas, por su parte, favorecen al PP con diferencias que varían entre 2,6 y 9,1 puntos. Esta discrepancia entre el instituto público y las encuestadoras privadas se presenta como uno de los aspectos más intrigantes de esta precampaña.

De acuerdo con el análisis de tendencias, el PSOE tiene la posibilidad de atraer a votantes abstencionistas e indecisos. En contraste, la derecha parece haber movilizado ya a gran parte de su electorado. Por eso, una subida en el respaldo socialista puede resultar más notable: procede de un segmento de votantes menos comprometido, mientras que PP y Vox llevan más tiempo trabajando para mantener un alto nivel de activación política.

La fotografía de los bloques

Bloque o partido Media de voto en octubre Previsión destacada PP 32 % Primera fuerza en las encuestas PSOE 26,4 % Entre 100 y 112 escaños Vox 18,8 % Crecimiento y papel decisivo Sumar/Frente Amplio 6 % Retroceso respecto a 2023 Podemos 2,9 % Competencia separada en la izquierda

Una encuesta de IMOP para El Confidencial ha señalado una disminución reciente en la distancia entre bloques. PP y Vox sumarían 195 escaños, seis menos que hace quince días, mientras que PSOE, Frente Amplio, Podemos y Adelante Andalucía alcanzarían 129, seis más. La derecha seguiría por encima de la mayoría absoluta, pero estos movimientos indican que aún hay margen en la campaña electoral.

Se prevé que la participación en este estudio esté alrededor del 73 %, superando el 70,4 % de las elecciones de 2023. Esta cifra es particularmente significativa, dado que una mayor movilización no necesariamente favorece a un bloque específico. Todo depende de quién acuda a votar, de qué territorios se mobilicen y de si los indecisos optan por una opción o deciden quedarse en casa.

Vivienda, coste de la vida y voto joven

Las inquietudes económicas dominan la conversación. La vivienda se posiciona como la principal preocupación de los ciudadanos, seguida de la inflación y el coste de la vida. En otra medición, el 37 % menciona la pérdida de poder adquisitivo como factor clave para la decisión de voto, mientras que el 34 % destaca el acceso a una vivienda. La corrupción se sitúa en el 28,9 %, por detrás de sanidad, inmigración y polarización.

El voto joven constituye otro reto. Más de 1,6 millones de españoles votarán por primera vez en comparación con 2023. Dentro de este grupo, Vox se posiciona como la primera fuerza con el 26,9 %, seguido del PSOE con el 22 %. El PP queda relegado a un 9 %. Esta cifra desmantela la antigua idea de que la juventud es un dominio electoral casi exclusivo de la izquierda.

La campaña deberá trabajar para atraer a estos nuevos votantes en asuntos muy concretos: alquileres, empleo, salarios, inmigración y expectativas de futuro. En política, las grandes etiquetas tienen su peso, pero una habitación inalcanzable económicamente suele tener aún más relevancia.

Faltan cinco semanas y las encuestas presentan una paradoja: la derecha parte con una amplia ventaja, pero el PSOE aún cuenta con espacio para crecer. Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana, el PP mantiene su liderazgo, Vox incrementa su presencia y los carteles electorales empiezan a asemejarse a un complicado sudoku de 350 casillas.