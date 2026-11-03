Óscar Puente dimite defendiendo su nefasta gestión, soltando un bulo sobre el PP y sin pedir perdón

Dimite Óscar Puente tras la sesión en la Diputación Permanente en la que ofrecía «explicaciones» sobre la tragedia de Urda, que dejó 69 fallecidos. El ministro de Transportes cerró su comparecencia en la que atacó a la derecha y reivindicó su gestión al frente de la cartera anunciando que abandona tanto su cargo como sus cargos orgánicos en el PSOE y su puesto en la lista por Valladolid, en la que era cabeza de lista.

Contrariamente a lo que ha afirmado estos días, ha asegurado que tenía la decisión tomada desde «el primer minuto en que se produjo la tragedia», cuando se dirigía hacia el centro de mando de Adif en Atocha.

«Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas».

También dijo que hacía el anuncio en el sitio más idóneo —el Congreso— y que era la única decisión que «estaba dispuesto a tomar».

Tras esto, sacó a pasear un victimismo nauseabundo, haciendo un llamamiento a las personas que le aprecian para que no «hagan un drama» de la decisión, ya que es «algo positivo».

Para más dosis de empatía, soltó que, tras el dolor de las víctimas y sus familiares, el suyo es el mayor de todos.

Acto seguido, sacó a pasear esa falsa superioridad moral de la izquierda al afirmar que «no todos los políticos son iguales» y que el pueblo solo salva al pueblo en las urnas votando a quién le defiende y no a quienes «perpetúan los privilegios de una minoría», en un claro mensaje electoralista.

El colmo del descaro fue citar la dimisión del ministro portugués de Infraestructuras Jorge Coelho. El luso renunció a su cargo a las pocas horas del trágico derrumbe del puente Hintze Ribeiro, en Entre-os-Rios, que provocó 59 fallecidos, mientras que Puente permaneció nueve meses en su cargo tras Adamuz y seis días tras Urda.

También tuvo tiempo para responder a una declaración del exvicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, que le ha definido como un «niño mimado» y demostrando todo lo contrario a lo que afirma: «Mi ego nunca ha sido mayor que mi partido ni desde luego, que mi país».

En su turno final, también aprovechó para soltar un bulo contra el PP al afirmar que los de Génova pagan la defensa de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.