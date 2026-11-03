Pepa Millán restriega a Óscar Puente su nefasta gestión: «¿Usted puede dormir con 116 muertos a sus espaldas?»

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ha criticado con dureza al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su nefasta gestión, que ha desembocado en los dos peores accidentes de la alta velocidad en España, que han ocasionado 115 muertes.

Millán ha iniciado su exposición trasladando el pésame a los familiares de las víctimas del accidente de Urda. Además, ha recordado al maquinista fallecido en Lérida en un accidente ferroviario poco después del de Adamuz.

«El señor todavía ministro ha venido aquí como si esto fuera un Consejo de Administración y no fuera el ministro sobre el que pesa la vida de 116 personas. Para gran parte de lo que usted ha dicho, ya tenemos los telediarios, lamentablemente. Y para la otra parte, hubiera sido mejor que se hubiera callado: “El tren vive en España el mejor momento de su historia”. Esto lo dijo usted. ¿Usted puede dormir? ¿Puede conciliar el sueño con 116 muertes a sus espaldas? ¿Usted cree que podemos considerar algo de lo que ha dicho después de que lo primero que hiciera este Gobierno después del siniestro —que no accidente— fuera filtrar unos audios de forma ilegal para culpar a unos pobres trabajadores de la responsabilidad de su Ministerio?».

Afeó a Puente que haya convertido el sistema ferroviario en una «ruleta rusa» en la que los pasajeros, los maquinistas y el personal que trabaja en los trenes se juegan la vida.