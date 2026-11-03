Ester Muñoz ‘abofetea’ a Óscar Puente: «Ministro negligente, frívolo e incompetente, incapaz de empatizar con el dolor ajeno»

La popular Ester Muñoz ha cargado duramente contra el ministro Óscar Puente durante la comparecencia del titular de Transportes para ofrecer «explicaciones» sobre la colisión de dos trenes en Urda (Toledo).

Tras dedicar sus primeras palabras a mostrar su apoyo a las víctimas y a los familiares del accidente, la diputada dio un auténtico repaso al socialista.

«Qué bien se le da explicar por qué muere la gente en los trenes y qué mal se le da evitar que la gente muera en los trenes».

También criticó que se cuelgue medallas por dar ruedas de prensa «sin límite de preguntas», como si fuera suficiente ante las catástrofes ocurridas con una separación de nueve meses: «Nueve meses, dos comparecencias, tres tragedias ferroviarias, dos en la misma vía, 116 fallecidos. Y usted ni ha dimitido ni ha sido cesado».

En este sentido, recordó que con la tragedia de Adamuz hizo lo mismo: «Hubo muchas ruedas de prensa suyas, muchas excusas, mentiras, también hubo intentos de justificación y promesas, pero no hubo gestión, no hubo control, no hubo rigor, no hubo seriedad».

«Usted no es ministro para explicar accidentes, es ministro precisamente para evitarlos. Y hay algo profundamente perturbador en la forma que tiene de afrontar todas las tragedias, señor Puente. Confunde la obligación moral de responder por sus actos con la habilidad política para intentar justificarlos».

Además, atizó al presidente Pedro Sánchez por mantenerlo como ministro:

«Y la responsabilidad del presidente del Gobierno es tener un ministro que consiga evitarlos, en vez de tener como ministros a gente como Ábalos o como usted, que llevan años dedicándose a todo tipo de cuestiones, menos a aquello para lo que se les paga».

Muñoz afeó a Puente que se ocupara de todo menos de su ministerio y que llegara, incluso, a burlarse en televisión de la pésima situación del tren en España:

«Su frivolidad ha llegado a tal extremo que en las últimas semanas le hemos visto bailar y reírse de los incidentes y los accidentes que sufren a diario los usuarios de los trenes, los maquinistas y todos los operarios. Solo nueve meses después de Adamuz, usted hacía chanzas en televisión. Esto fue hace escasos unos días y, de nuevo, una nueva tragedia mortal».

Por último, la popular retrató a Puente por no haber tenido ni siquiera el detalle de pedir perdón a las víctimas: