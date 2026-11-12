Ayuso deja con careto a la ‘gritona de Más Madrid’ por sus insultos y su «obsesión» con ella: «Compre mi libro»

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha rebatido a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien, en la misma línea que la portavoz socialista, Mar Espinar, acusó a la popular y a su partido de ser la «verdadera» mafia y de «pagar el abogado a Koldo».

La política de extrema izquierda afirmó, además, que la huelga de ayer fue un «éxito».

La popular respondió con ironía al señalar que «ahora resulta que Koldo es del PP» y que ella tiene «que hablar de ese sujeto que está en la cárcel»:

«Ustedes han permitido durante todos estos años que fuera, entre otras lindezas, consejero de Renfe. ¿Qué sabía ese señor de trenes? Y las novias de Ábalos y las amantes, ¿qué sabían de la red ferroviaria? Ustedes han estado muy calladitos durante todos estos años».

Afeó que reivindiquen ahora una huelga cuando han sido complacientes con sus socios de Gobierno durante los ocho años de Sánchez en La Moncloa y criticó cómo, en muchos casos, se impidió a trabajadores o a empresarios realizar su jornada laboral con tranquilidad.

«Están tan indignados, tan indignados, que han tenido que esperar a que se convocaran las elecciones generales para tener que promover una huelga por los derechos de quién, ¿de la gente que quería ir a su puesto de trabajo o llevar a sus hijos al colegio y ustedes, con ese terror sindical, se lo impedían?».

Por último, Ayuso hundió a Bergerot por hacer referencias semanales a su vida privada: