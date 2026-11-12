Ayuso desarma el relato de la ‘marioneta’ de Sánchez en Madrid: «¡Son pura fantasía!»

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha desmontado el discurso de la portavoz del PSOE, Mar Espinar, en la sesión de este jueves, 12 de noviembre, en la Asamblea de Madrid.

La socialista cargó contra la popular por criticar la huelga —que primero era «contra la oposición» y después, «contra nadie»— convocada por los sindicatos CCOO y UGT un día antes del inicio de la campaña electoral de las elecciones del 29-N.

Además, Espinar afirmó que la verdadera «mafia» y «basura» es la de Ayuso y la del PP. Y, por si fuera poco con todo lo que está cayendo, sacó pecho y aseguró que en el PSOE quien delinque corre con las consecuencias.

«Mire, ahora estoy segura de que usted querrá darme lecciones, pero mire, a ver si se entera de una vez. En el Partido Socialista, quien la hace, la paga. En el Partido Popular, quien la hace, le paga. ¿Entiende la diferencia?».

Y todavía tuvo tiempo para poner en duda el apoyo popular a la mandataria, que gobierna con mayoría absoluta.

Pero la réplica de Ayuso fue contundente.

«Así que las urnas no nos respaldan y nos lo dice el tercer grupo de esta Cámara, de cuatro», atizó.

Recordó que han llegado a acuerdos con los sindicatos de profesores, pero que esos pactos son «papel mojado» desde que Pedro Sánchez convocó las elecciones.

Y cargó de nuevo contra los dos principales sindicatos por prestarse a una campaña política:

«Mafia sindical es cobrar 600 millones más, desde que está Pedro Sánchez, colocar a todos los amigos y parientes de Comisiones Obreras y de UGT en todas las empresas públicas y privadas allá donde ustedes lo han colonizado. Y con el dinero de todos los españoles, sí, ayudar al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno convocó elecciones el 5 de octubre y, magia, en dos días ya había una huelga general para ayudar al amado líder a que por una vez a ver si podía subir las encuestas e intentar mirar para otro lado, entre otras cosas, con la invasión de Ceuta».

Por último, afeó la incongruencia del relato de los socialistas tanto con el tema de la huelga como con el resto de los asuntos que afectan a Moncloa y a Ferraz: