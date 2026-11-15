A dos semanas del 29-N, PP y VOX copan el 51% de los votos y 200 escaños con un PSOE estancado

Hay miedo en el PSOE.

Pero no a la entrada de VOX en el próximo Gobierno, algo que muchos progres dan ya por hecho.

El pánico es más prosaico: quedarse sin puestos, sin enchufes, sin sueldazos y sin chiringuitos.

Y las histéricas contorsiones de Pedro Sánchez y su cuadrilla no lo arreglan.

Ni los bailes al estilo Maduro, ni el silencio sobre la tragedia de los trenes, ni la corrupción, ni la invasión de Ceuta. Nada le permite remontar en las encuestas.

A mitad de campaña, la foto que publica El Mundo con un sondeo de Sigma Dos es inquietante para Moncloa.

PP y VOX sumarían el 50,7 % de los votos y entre 188 y 199 diputados. Ya no superan la barrera simbólica de los 200 escaños de otros sondeos, pero no les hace falta.

La mayoría absoluta está en 176, y hasta la horquilla más baja del centroderecha la rebasa en doce escaños.

El GIF del año 🤣😂 https://t.co/UWgA9L2KG7 — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) November 14, 2026

LOS QUE DICE LA BRUNETE PEDRETE PERIODÍSTICA

Curioso lo que dicen este domingo, 15 de noviembre de 2026, los medios más influyentes de la Brunete Pedrete Periodística.

El cuadro general que viene ofreciendo la muestra diaria de 40dB. para El País y la Cadena SER, a dos semanas de las elecciones, es el de una rotunda victoria del conjunto de la derecha, un fiasco para el conjunto de la izquierda y, en aparente contrasentido, un PSOE que podría mantener un nivel de apoyo muy similar al de 2023.

El problema para el marido de Begoña es que lo que gana por un lado lo puede perder por el otro.

Los trackings del Grupo Prisa no detectan, por ahora, que logre frenar las importantes fugas en su electorado hacia la derecha.

El de hoy vuelve a cifrar en un 8,5% las pérdidas en favor del Feijóo y hasta de un 4% en dirección a Abascal.

Aproximadamente un millón de votos, más de 600.000 en beneficio de los populares y el resto, de la derecha patriótica.

Los barómetros de 40dB. a lo largo de la legislatura han venido señalando una apreciable mutación en el electorado del PSOE, cada vez más a la izquierda y menos centrista.

El PP aguanta, VOX se dispara

El PP de Alberto Núñez Feijóo seguiría ganando con el 31 % de los votos y entre 126 y 132 escaños.

Es un poco menos que en 2023, pero los populares mantienen una ventaja de 5,4 puntos sobre el PSOE, que se traduce en entre 21 y 27 diputados más.

El gran salto vuelve a darlo VOX. El partido de Santiago Abascal alcanzaría el 19,7 % y entre 62 y 67 escaños.

Son 7,3 puntos más que en 2023, prácticamente el doble de representación. El PP ganaría, pero VOX tendría la fuerza necesaria para pesar en la agenda, en el discurso y en la composición del próximo Gobierno.

El trasvase de votos lo explica. Un 7,7 % de los votantes de VOX se iría ahora al PP, pero el movimiento contrario es mucho mayor: un 18 % de los electores populares se pasaría a VOX. El bloque suma. Y dentro del bloque, Abascal gana terreno.

Un PSOE que no despega

El PSOE se quedaría en el 25,6 % y entre 105 y 111 diputados. Mejora tres décimas respecto al sondeo del 12 de noviembre, pero eso no cambia el panorama. Los socialistas siguen lejos del PP y con poco margen para convertir una ligera mejoría en una remontada de verdad.

El gran problema de Sánchez es la fidelidad de los suyos. Solo el 62,6 % de quienes le votaron en 2023 asegura que repetirá. Un 7,9 % se va al PP, un 3,5 % a VOX y un 10,7 % todavía no sabe qué hará. Antes de soñar con el centro, el PSOE tendría que recuperar a sus propios votantes.

Ni siquiera la suma de la izquierda le salva. PSOE y Frente Amplio reunirían el 31,2 % de los votos. Con Front Valencià y Unión del Pueblo Canario, llegarían al 32,8 % y a una horquilla de entre 118 y 127 escaños. Muy lejos de lo necesario.

Siete millones de indecisos

La encuesta se hizo entre el 3 y el 13 de noviembre, con 5.370 entrevistas telefónicas y en línea y un margen de error de ±2,1 puntos. Es una foto, no una sentencia.

Queda una gran incógnita: los indecisos. Otro estudio los sitúa en el 15,8 % del electorado, unos 7,16 millones de votos. No todos cambiarán el resultado, pero son bastantes para que cada debate, cada error de campaña o cada escándalo pueda mover el tablero.

La participación también juega en contra de Moncloa. Los primeros datos apuntan a que una mayor movilización beneficiaría sobre todo a PP y VOX, que estarían captando a parte de los abstencionistas de 2023.

El remate

A catorce días de las urnas, el bloque ganador está claro. Lo que falta por saber es el reparto: cuánto pesará VOX y cuántos socialistas se quedarán en casa. En Ferraz lo saben, y por eso hay miedo. No a la derecha, sino a la mudanza. Porque cuando se apagan las luces de La Moncloa, también se acaban los chiringuitos.