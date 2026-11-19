Acertada.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido una exposición magistral sobre cómo las democracias mueren y ha lanzado una contundente advertencia en su intervención en la Asamblea de Madrid.

En el pleno de este jueves 19 de noviembre, la popular ha retratado a la diputada de extrema izquierda Manuela Bergerot y a la izquierda en general, incidiendo en cómo el sanchismo ha ido aplicando la hoja de ruta de otras izquierdas totalitarias para reventar la democracia desde dentro. Algo que ha sido tolerado e impulsado por sus socios de Gobierno, que conforman el Frankenstein.

«Se llega al poder con cualquier pretexto falso, se ocultan las intenciones del proyecto, se falta a la verdad, se da paso a la mentira sin rubor porque sale gratis, se echa al adversario justo lo que tú haces para protegerte, comienza la decadencia».

Ayuso continuó describiendo las estrategias que ha aplicado el líder del PSOE para establecer un régimen que deja claro su talante autoritario, que desprecia la separación de poderes y el contrapeso de las instituciones:

«Falta de rendición de cuentas en un Parlamento secuestrado, falta de respeto al principal partido del país en escaños, primeras mentiras a la cara a los periodistas, colonización de instituciones, compra de voluntades, con sillones y dinero público; utilización del Congreso situando los votos por encima del reglamento, desprecio al Senado, a la Constitución, a la verdad, a la libertad para discrepar, desprecio a la historia de tu nación para arrebatarte el pasado, acoso a la justicia suprema, a los jueces, recados de la Agencia Tributaria al que molesta, siempre igual».

La popular ha seguido describiendo cómo la izquierda ha ido erosionando el sistema en estos ocho años de sanchismo.

Finalmente, ha incidido en que en estas elecciones nos jugamos un cambio de modelo y el arrase total de la justicia y la oposición.

Por todo esto, Ayuso ha finalizado su intervención con una tremebunda advertencia: