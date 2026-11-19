Durísimo.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha retratado a las portavoces del PSOE, Mar Espinar, y de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la sesión de este jueves, 19 de noviembre.

El popular ha echado en cara toda la hipocresía de la que han hecho gala los dos partidos de izquierdas, que, en lugar de ejercer su labor de control en el Parlamento autonómico, se han dedicado a atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con temas personales.

Primero se ha dirigido a la diputada de extrema izquierda, recordando sus pasadas amenazas, su «patético» intento de retorcer las palabras de Ayuso y su connivencia con la corrupción del PSOE, que definió estableciendo un paralelismo con el videojuego Grand Theft Auto (GTA):

«Señora Bergerot, no sé si no les ha quedado claro que no les tenemos miedo, que vamos a seguir saliendo a la calle a pesar de ustedes. Y que, si usted quiere impedir que salgamos a la calle, que venga usted personalmente a impedirlo, no sea tan cobarde. Mire, señora Bergerot, es usted la pasajera del Titanic que, con el agua al cuello, de lo que se queja es de la afinación de la orquesta. Lleva años sin ver el GTA que se ha montado el PSOE por toda España, con sus accidentes, sus prostitutas, sus mafias, y viene aquí a decir: «No, que Ayuso ha dicho una cosa que se puede interpretar…». Es un intento patético. Han pasado tantos años que ya los españoles conocen perfectamente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y sus intentos lamentables por manipular sus palabras no tienen ningún efecto».

También retrató la hipocresía del «líder del frente Chiquitito», Emilio Delgado, por hacer todo lo contrario de lo que predica: acudir a la sanidad privada mientras carga contra ella en todos los plenos o reivindicar ahora la propiedad privada cuando, al mismo tiempo, ha hablado de expropiación.

«Porque yo creo que nos aclara ahora que no nos oye porque se ha ido. Yo creo que usted al frente Chiquitito no le va a votar. Yo creo que antes vota a Feijóo y hará muy bien, se lo digo de verdad, hará muy bien».

Pero también tuvo tiempo para atizar a la portavoz del PSOE por los últimos escándalos que la salpican, así como a su partido: