odavía no se ha asentado la tremenda polvareda que levantó la paliza que Alberto Núñez Feijóo le endiñó a Pedro Sánchez en el debate cara a cara de televisión.

Faltan horas, quizá días, para medir el impacto real de esa tunda, pero segúnel tracking diario de DATA10 para OKDIARIO marca un hito y a favor del centroderecha.

Dice el diario de Eduardo Inda que PP y VOX llegarían juntos a 198 diputados, su mejor marca, y la participación subiría hasta el 72,2 %

Hay debates que se olvidan antes de que termine la publicidad y otros que cambian una campaña.

Según OKDIARIO, el del pasado jueves pertenece a la segunda categoría. El cara a cara entre Sánchez y Feijóo ha sido, en palabras del periódico, un punto de inflexión para el líder del PP.

Y los números que maneja el diario lo respaldan.

Sitúan a los populares en 135 escaños, con el 32,3 % de los votos.

Es el primer sondeo de esta serie que recoge el efecto del duelo televisivo, y el efecto se nota.

De 124 a 135

La comparación ayuda a medir el salto.

El promedio de encuestas de El Debate, cerrado el 20 de noviembre con datos anteriores al cara a cara, dejaba al PP en 124 diputados.

Se trata de mediciones distintas y conviene compararlas con prudencia, pero la dirección es inequívoca. Feijóo salió del plató con mejor cara que Sánchez, y los encuestados parecen haber tomado nota.

El crecimiento popular se produce en buena medida -según Inda– a costa de su socio natural.

VOX baja al 19,0 % y supuestamente retrocede tres escaños.

Es el clásico efecto del voto útil: cuando el candidato del partido grande se ve ganador, parte del electorado que había apostado por otra opción vuelve a casa para asegurar el cambio.

Para el bloque, la operación es neutra o incluso positiva. Para el reparto interno, no tanto.

El próximo jueves hay debate a cuatro en TV y estará Abascal en carne y hueso para dar ahire a sus grandes propuestas: prioridad española, desburocratización masica y reinmigración.

198 diputados, la mejor marca

El dato que de verdad inquieta en La Moncloa es otro. La suma de PP y VOX alcanzaría los 198 diputados, la mejor cifra de toda la serie. La mayoría absoluta está en 176. Sobrarían 22 escaños. Dicho de otro modo, Feijóo podría ser investido sin depender de nadie más que de Abascal, y con un colchón amplio para las votaciones difíciles.

En porcentaje, el bloque de la derecha reúne el 51,3 % de la intención de voto, por encima de la mitad del electorado. Enfrente, PSOE y Frente Amplio suman el 33,3 %. Son 18 puntos de distancia, una brecha que en una campaña electoral se parece mucho a un abismo.

El PSOE, a la baja

Los socialistas se quedan en el 26,6 % y pierden cuatro diputados respecto a la medición anterior. El debate, que en Ferraz se planteaba como la gran oportunidad para remontar, ha terminado jugando en contra. Sánchez llegó al plató como el candidato con más tablas televisivas, y salió con la imagen de haber recibido una lección.

A su izquierda, Frente Amplio aguanta en el 6,7 % y subiría hasta los 11 representantes. Es un consuelo modesto para el bloque progresista, que necesitaría un vuelco descomunal en apenas una semana para acercarse siquiera a la mayoría.

Más gente en las urnas

El otro dato llamativo del tracking es la participación. Según DATA10, tras el cara a cara la movilización crecería hasta el 72,2 %, 5,6 puntos más que en las últimas elecciones generales.

En campaña, una subida de la participación suele interpretarse como síntoma de voto de cambio. La gente que se queda en casa cuando la apuesta parece decidida sale a votar cuando cree que su papeleta puede inclinar la balanza. Si el dato se confirma, el 29-N podría parecerse más a una ola que a un relevo.

Lo que queda por jugar

Quedan ocho días, y en política ocho días dan para mucho. Un error de campaña, un escándalo inesperado o una movilización de última hora pueden mover varios escaños. El tracking diario de OKDIARIO, además, recoge el impacto inmediato de un acontecimiento muy mediático. Habrá que ver si el efecto del debate se consolida o se diluye con el paso de los días.

En Génova, de momento, se respira optimismo. El riesgo para el PP ya no es perder, sino que sus votantes den la victoria por hecha y se queden en el sofá. Para VOX, el reto es frenar la sangría hacia el voto útil sin dañar al socio con el que tendrá que gobernar. Y para el PSOE, encontrar en una semana el golpe de efecto que no encontró en el plató.

El remate

Durante años se ha dicho que Pedro Sánchez es un superviviente, el hombre que siempre encuentra una salida cuando todos lo dan por muerto. Esta vez, la salida tendrá que encontrarla en solo ocho días, con 198 escaños delante y una participación disparada. Feijóo, que llegó al debate con fama de candidato gris, ha salido de él con algo que no tenía: la sensación de que ya huele a Moncloa.

Pero el panorama parece claro: a menos de ocho días de la votación decisiva, PP y VOX tienen al alcance de la mano un triunfo holgado.

Y lo más significativo es que las cifras que lo apuntan son de antes del debate.

El promedio semanal de encuestas que publica El Debate, con datos hasta el 20 de noviembre, sitúa al bloque de centroderecha en 190 escaños, catorce por encima de la mayoría absoluta del Congreso.

El cara a cara no está todavía en esos números. Si se nota, solo puede ir a más.

Santiago Abascal no aspira a ser Vicepresidente del Gobierno.

@periodistadigit https://t.co/TJTmhmQD5g — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) November 20, 2026

El reparto del pastel

Según ese promedio, el PP obtendría el 30,6 % de los votos y 124 diputados.

VOX lograría el 18,7 % y 66 escaños. Los populares pierden seis diputados respecto al sondeo anterior, pero el partido de Santiago Abascal compensa de sobra esa merma.

En campaña, hasta los números tienen carácter: unos suben, otros bajan y el bloque, que es lo que cuenta, se mantiene firme.

El PP seguiría siendo la fuerza más votada, aunque su ventaja sobre el PSOE se estrecha hasta 2,1 puntos y nueve escaños, el margen más ajustado de la serie.

Es la vieja paradoja: Feijóo ganaría, pero necesitaría a un VOX más fuerte que nunca para convertir la victoria en Gobierno.

La izquierda en estado de shock tras el debate entre Sánchez y Feijóo https://t.co/a7g01Vqk3s — Periodista Digital (@periodistadigit) November 20, 2026

Dos frentes para Génova

En Génova vigilan dos frentes. El primero, el voto útil: parte del electorado de centro podría inclinarse en los últimos días hacia el PP si teme una dispersión excesiva. El segundo, la fuga hacia VOX, sobre todo en las circunscripciones pequeñas, donde unos pocos miles de papeletas deciden el último escaño.

La comparación con 2023 ayuda a entender el cambio. Entonces, el PP sacó 137 diputados, el PSOE 121 y VOX 33. Hoy los dos grandes partidos aparecen más bajos, pero el bloque de centroderecha crece: PP y VOX pasarían de 170 a 190 escaños. En 2023 faltaron seis para gobernar. Esta vez sobrarían catorce.

VOX, la pieza que lo cambia todo

El gran movimiento de esta serie demoscópica es el ascenso de VOX, que prácticamente doblaría su representación, de 33 a 66 escaños. Ese salto no solo le da más peso en el Parlamento. Cambia por completo su papel en la negociación.

VOX dejaría de ser un socio secundario para convertirse en un aliado imprescindible. Ninguna encuesta da al PP mayoría absoluta en solitario, así que cualquier investidura de Feijóo pasaría por un acuerdo con Abascal. La pregunta ya no es solo quién gana, sino quién marca las condiciones del bloque ganador.

En esa mesa, VOX pondría sobre el tapete la inmigración, el modelo territorial, la igualdad, los impuestos y la energía. El PP tendría que hacer equilibrios entre seducir al centro y mantener la unidad con su socio.

Un PSOE que se acerca, pero no llega

El PSOE ha mejorado ligeramente en los últimos días, pero no lo suficiente para poner en peligro la mayoría del centroderecha. La izquierda sigue por debajo de los 176 escaños, y la distancia, aunque se acorta, sigue siendo un abismo.

Queda una semana, y la última semana importa. Los indecisos, la participación y el voto estratégico suelen decidirse al final. Además, el reparto por provincias puede deparar sorpresas: un partido puede ganar votos y apenas sumar escaños, mientras otro arrebata un diputado con una subida modesta en el sitio adecuado.

La izquierda tiene que movilizar a un electorado desencantado. El PP, evitar que sus votantes den la victoria por hecha y se queden en casa. Las encuestas sirven para trazar estrategias, pero también para crear exceso de confianza, y esa historia, que ya se vivió en 2023, no tiene ninguna gracia.

La Comunidad Valenciana, campo de batalla

La Comunidad Valenciana es uno de los territorios decisivos. Los sondeos de campaña sitúan al PP como primera fuerza en Valencia, Alicante y Castellón, con VOX en clara subida. Las proyecciones dan a PP y VOX 20 escaños, frente a 13 de PSOE y Compromís.

Valencia elige 16 diputados, la tercera circunscripción del país tras Madrid y Barcelona. El PP mantiene el liderazgo, aunque podría perder algún escaño, mientras VOX podría llegar hasta cuatro. En una comunidad con grandes ciudades, costa, industria y campo, el último escaño de cada provincia puede decidirse por un puñado de votos.

Lo que aún puede moverse

A falta de una semana, varios factores pueden mover el tablero: la participación en Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana; el reparto del voto entre PP y VOX en las provincias medianas y pequeñas; la movilización socialista; y cualquier error de campaña o asunto inesperado que se cuele en la agenda. Y, por supuesto, el efecto del cara a cara, que las encuestas todavía no han recogido.

La tendencia más sólida es la subida de VOX. La más incómoda para Génova, la ventaja menguante sobre el PSOE. Y la incógnita, si el bloque se mantiene en torno a los 190 escaños: Feijóo tendría la investidura asegurada sobre el papel, pero con Abascal como socio con mucho peso. Quedan ocho días para que las urnas sustituyan a los promedios. Y después de lo visto en el debate, en La Moncloa empiezan a temer que esta vez no habrá milagro.