Pablo Iglesias aprovecha una charla sobre labores domésticas con Ana Rosa para amenazar a Pedro Sánchez

El regreso de Pablo Iglesias a la primera línea política tras su baja por razones personales ha alterado el tablero. Y el líder de Podemos ha olido sangre con la evidente debilidad del gobierno socialista y el desplome del llamado "gobierno telegénico" diseñado por Pedro Sánchez hace apenas cien días, según esdiario.

A las continuas rectificaciones e incumplimientos, al imposible juego de equilibrios con los socios de la moción de censura y a la dimisión prematura de los ministros Màxim Huerta y Carmen Montón -con las titulares de Defensa y Justicia, Margarita Robles y Dolores Delgado en situación de extrema debilidad-, se suma ahora las crecientes evidencias que muestran las irregularidades en la tesis doctoral de Pedro Sánchez.

Si este jueves, Iglesias dio un paso significativo en su distanciamiento con Sánchez acusándole de "cutre" por el plagio en su libro de la conferencia de un embajador, este viernes ha ido más allá con un claro aviso a navegantes, abriendo distancia con los socialistas.

. @Pablo_Iglesias_ , sobre las labores domésticas: "La cocina no la llevo mal, pero ahora me toca calentar biberones " #QuéHayDeLoMíoIglesias https://t.co/oxXaEmQP7J

En una entrevista en El programa de Ana Rosa, el líder de Podemos ha advertido:

"Nosotros no tenemos un compromiso con el Gobierno, lo tenemos con los españoles. Si nos entendemos les apoyaremos, si no, no".