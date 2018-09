Hernando le saca los colores a Lola Delgado: "Su presencia hoy en el Congreso no solo es una vergüenza sino que además mancilla esta Cámara"

Rafa Hernando, diputado del PP, se ha despachado a gusto contra la estrella política de esta semana -muy a su pesar-, la todavía ministra de Justicia Dolores Delgado. Mientras siguen saliendo audios y más audios que la dejan más que retratada, ella se resiste a dimitir pero la oposición acumula munición suficiente para sacarle los colores.--La 'feminista' ministra Dolores Delgado, en la picota: "Marlaska es maricón"--

Mentir no es de justicia. Su presencia hoy en el Congreso no solo es una vergüenza sino que además mancilla esta Cámara. No obstante le voy a pedir que conteste la pregunta que le he formulado.