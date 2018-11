El Supremo reventará los pactos electorales de Susana Díaz imputándola por corrupción

El resultado de las elecciones andaluzas, y los posteriores pactos electorales dada la alta probabilidad de que ningún partido obtenga la mayoría necesaria para gobernar en solitario, podrían verse notablemente alterados si el Tribunal Supremo hace los deberes y resuelve una denuncia presentada a la Sala Segunda de lo Penal contra la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

La también candidata a la reelección y líder del PSOE-A ha sido denunciada por el conocido médico Jesús Candel, más conocido en las redes sociales por sus parodias y disfraces como Spiriman, auténtico quebradero de cabeza de Díaz por sus continuas reivindicaciones que han puesto en tela de juicio la calidad de la asistencia sanitaria en Andalucía.

Según ha podido saber Periodista Digital, el pasado lunes 19 de noviembre, en calidad de presidente de la asociación Justicia por la Sanidad, Candel presentaba en el Alto Tribunal la denuncia contra Susana Díaz acusándola de usar medios del Gobierno andaluz para denunciarlo utilizando abogados, funcionarios y el gabinete jurídico de la Junta en su contra.

Para argumentar más aún la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación ha añadido a su querella una veintena de documentos que acreditan estos hechos denunciados. El médico se hizo más popular en sus protestas y 'performance' durante las primarias socialistas (que enfrentaban a la presidenta andaluza con Pedro Sánchez) y forzaba a Susana Díaz a cesar a varios consejeros de su Gobierno autonómico.

"Esperamos que el Supremo actúe porque a mí me están juzgando por llamarla hija de puta, que no es un delito, y sí lo es la prevaricación", ha explicado el presidente de Justicia por la Sanidad, que critica igualmente el hecho de que tenga que ser juzgado el caso por el Supremo, al ser aforada, porque "la justicia no es igual para todos".

Spiriman ha explicado a todos sus seguidores el motivo de su denuncia en un nuevo y clarificador vídeo en su canal de YouTube.

El futuro político de Susana Díaz, que parece sobrevivir al escándalo de los EREs, está ahora en manos del Tribunal Supremo.