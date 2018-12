Fanáticos y xenófobos separatistas manipulan una foto de Abascal para mostrarle besando la tumba de Franco

La izquierda radical española está muy nerviosa con la llegada de VOX; tanto que son capaces de cualquier cosa antes de asumir su aplastante derrota en las urnas y desprecio de gran parte de la sociedad española, a sus políticas y discursos fracasados el siglo pasado, aunque ellos se empeñan en autodenominarse progresistas, con recetas del siglo XIX y XX, que causaron tanta muerte y sufrimiento en todo el mundo, especialmente en Europa (Certero 'tiroteo' de Ferreras a Echenique sacándole la pistola de Anguita cuando el podemita acusa de ir armado a Abasca).

La irrupción de VOX en las elecciones andaluzas, en las que ha obtenido 12 diputados autonómicos, ha convertido a este partido en el enemigo número 1 de Podemos y sus aliados independentistas.

Pablo Iglesias ha decretado una "alerta antifascista" animando a sus seguidores a combatir a VOX en las calles y el "hombre de paz" Arnaldo Otegi se ha sumado a su llamamiento (El podemita Echenique compara a Santi Abascal con 'Torrente' y las redes lo fulminan).

Pero la guerra contra el partido de Santiago Abascal no sólo se hace en las calles: también en las redes sociales, según recoge M.A. Ruiz Coll en okdiario.

Durante las últimas horas, podemitas e independentistas han difundido en Twitter una imagen en la que Abascal aparece besando la tumba de Franco, que pese a los esfuerzos de Pedro Sánchez todavía no se ha movido del Valle de los Caídos.

La imagen (manipulada y fabricada con Photoshop) ha servido para difundir mensajes como el siguiente, publicado desde una cuenta independentista:

Por supuesto, la foto tiene truco. Santiago Abascal publicó en mayo, en su cuenta de Instagram, una fotografía en la que aparecía bebiendo agua del río Nervión, tomada durante una excursión entre Álava y Burgos.

La acompañó con el siguiente texto:

Se trata de la misma foto que los independentistas han utilizado para colocar a Abascal, con un buen retoque de Photoshop, besando la lápida de granito que cubre los restos de Franco.

Como se puede comprobar, los autores del montaje han recortado la silueta de Abascal para colocarle en la misma postura, tumbado boca abajo y apoyado sobre la palma de las manos, en el interior de la basílica del Valle de los Caídos. Como detalle, le han añadido una pulsera con los colores de la bandera española en la muñeca.

Los independentistas tienen una larga experiencia en estas técnicas de manipulación, pues a lo largo del último años han difundido en las redes sociales infinidad de fotos falsas como esta, para recabar apoyos a su causa política.

El bulo sobre Santiago Abascal también ha sido difundido por un miembro de Izquierda Unida que ocupa un cargo público en la Junta de Andalucía: José Manuel Luque Gálvez, que es coordinador de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Junta en la provincia de Málaga. Con anterioridad, ha sido coordinador de las Oficinas de Cooperación Internacional y Juventud de la Diputación de Málaga, y coordinador de Izquierda Unida en la misma capital andaluza.

Otros usuarios han detectado en seguida el montaje y lo han denunciado a través de las redes sociales:

No seáis mal pensados. Las cosas no son lo que parecen. Santiago Abascal no es franquista. Simplemente sintió un impulso irrefrenable de hacer unas flexiones... y hay estaba la tumba de Franco. No más. 😚 pic.twitter.com/3hLrjSlzde