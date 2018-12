La peor pesadilla para Pablo Iglesias: primer paso para ilegalizar Podemos

Las ocurrencias de los dirigentes de Podemos, principalmente de los Pablo Iglesias, Echenique y compañía con incendiarias declaraciones, pueden comenzar a pasar seria factura a la formación morada. Hasta ahora ya lo estaba haciendo en cuestión de imagen y pérdida de respaldo electoral pero a partir de este momento la cosa puede adquirir una dimensión mayor.

Así, una iniciativa popular está arrasando estos días en las redes sociales después de que Iglesias -el pasado 2 de diciembre- no aceptara los resultados electorales en Andalucía y animase a "tomar las calles" para rebelarse contra el triunfo de la derecha en el Parlamento regional andaluz. La plataforma Change.org recoge firmas para ilegalizar Podemos por varios motivos, entre otros se señalan el de "incitación al odio", provocar "desórdenes públicos" y ser "inconstitucional".

La petición comenzaba con la "modesta" pretensión de las 5.000 firmas pero rápidamente fue superada hasta doblarse. Ahora el nuevo objetivo, fijado en las 15.000 rúbricas, ya ha sido superado.

Los defensores de esta iniciativa destacan que dichas manifestaciones no fueron solicitadas legalmente, incumpliendo las leyes en España para ejercer el derecho a manifestación" e inciden en que "no se han solicitado conforme al plazo exigido por la delegación del gobierno andaluz (en tiempo y forma). No se ha entregado solicitud alguna en los plazos que exige la ley que son de 15 a 30 días, o como carácter urgente en 24 horas si así queda acreditado".(Carta abierta de Santiago Abascal a Pablo Iglesias: "Lo tienes crudo").

Los firmantes denuncian que "no era manifestación sino llamamiento a desordenes públicos, con sus posibles consecuencias personales o materiales" y "no cuenta con un recorrido oficial, con unas medidas de seguridad, una descripción del motivo por el que se realiza dicha manifestación y no cuenta con los datos de las asociaciones, plataformas, empresas o partidos que sean los responsables de dicho acto".

La petición destaca que se produjo destrucción de mobiliario público, enfrentamientos, retención de vehículos en carreteras del interior de las provincias" así como "amenazas a los votantes y militantes de VOX".(Jiménez Losantos: "VOX y ese bolchevique rabioso y golpista profesional que es Iglesias").

Y resuelve solicitando "la ilegalización de Podemos por incumplir las leyes de seguridad ciudadana y derecho a manifestación", al tiempo que pide "la suspensión de Pablo Iglesias Turrión por incitación al odio contra ciudadanos que el 2 de Diciembre 2018 ejercieron su derecho al voto".

Puede ver y firmar esta petición pinchando aquí.