La izquierda radical insulta, acosa y amenaza de muerte a un homosexual por haber votado a VOX: "Mis padres me han llamado llorando"

"Mis padres han leído los comentarios del vídeo y han sentido miedo por mí. Han tenido que me pueda ocurrir algo. Me han llamado llorando. No podían casi ni hablar".

Esclarecedoras palabras de un votante de VOX que apoyó a los de Santiago Abascal siendo homosexual y que ha recibido los insultos, improperios e incluso amenazas de los de siempre, los 'progres' de esa izquierda radical más ultramontana e intolerante.

Carlos Chacón decidió explicar en un vídeo de Youtube por qué decidió votar a VOX y aportaba sus puntos de vista como gay.

Lo que ha sucedido después amenaza con ser viral: "Acaba aquí mi aventura en YouTube. Hasta que no pase un tiempo y me sienta con ganas y fuerza no publicaré nada más. Y me estoy pensando abandonar esta Red social también".

Afortunadamente, el apoyo que ha recibido era muy amplio:

Esto es lo que hace el fascismo. Todo mi apoyo a @Carlosch_m https://t.co/5n4wYhCdSf — goodmorningespañistan (@elprogrelosabe) 11 de diciembre de 2018

Carlos entiendo que te ha llevsdo a tomar esa decisión, reconozco la valentía de tu video. Tú fuiste voz que gritaba en mitad del desierto de valores en que esta convirtiendo España la ultraizquierda,animo y que no te callen....no dejes Twitter.Muchos estamos contigo. — Nieva (@nievamachin) 11 de diciembre de 2018

No soy votante de VOX (de momento), te quiero expresar todo mi apoyo y admiración, no tiene que ser fácil. Tus padres deben saber también que aunque hay mucho capullo por ahí también hay mucha gente que te admira y apoya. pic.twitter.com/elZm3d9F07 — Dña. Úrsula (@DnaUrsula) 11 de diciembre de 2018

No he visto el video pero, si simplemente explicabas tu decisión de voto, hemos fallado como sociedad si te has sentido y has sido amenazado por publicarlo. — Nick Tamer (@AngyBirch) 11 de diciembre de 2018

"¡Reivindiquemos los derechos de los homosexuales! Eso sí: salvo que no voten lo que yo quiera, que entonces, no tienen derechos, se les puede amenazar..."



Un fuerte abrazo de ánimo. — Wolfgang S. (@Wolfgang220177) 11 de diciembre de 2018

Tienes mi gratitud y mi reconocimiento por tu valentía. Un abrazo @carlosch_m https://t.co/CCj6ZnFSAH — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 10 de diciembre de 2018

Un abrazo y mucho animo.

Ni caso a los totalitarios liberticidas, son pocos y cobardes, somos muchos más los que defendemos tu derecho a votar a quien te de la gana. — Lonesome Cowboy🐍 (@GabeCastle) 11 de diciembre de 2018

Pero, ¿por qué sucede esto? Al parecer, hay un tipo de izquierda, la más radical e intolerante, que se empeña en decirle a las mujeres o a los homosexuales cómo deben comportarse como mujeres y homosexuales y eso no pasa por votar a la derecha.

Rocío Monasterio, de VOX, denunciaba hace escasas fechas las amenazas que las 'feministas' le habían hecho llegar.--Rocío Monasterio (VOX): "Las feministas me han amenazado de muerte"--

Todos esos insultos vienen de lobbies que cobran de la industria de la ideología de género. Nosotros venimos a desmontarla y por eso están así. Las asociaciones y organizaciones feministas obtienen cuantías millonarias del Estado español y de Europa. Sabemos que cobran además un plus por cada caso tramitado. Su incentivo es que haya más casos. Son pesebres y viven de las subvenciones. Me avergüenza este feminismo radical. Es agrio, puritano y retrógrado y, además, está aburguesado porque no las vemos gritar en Irán o Arabia Saudí. Y a esto se suma el bochorno que tenemos que pasar las mujeres cuando vemos a estos lobbies gritar en Washington al lado de mujeres cubiertas con burka. Por eso no nos importan que ellas nos insulten, porque estamos en el camino de lo cierto, y damos la batalla por la libertad que nos están quitando otras mujeres.

