El caradura de Errejón nos toma por lerdos y se come ahora sus palabras sobre Venezuela

Hay que tener mucho papo y mucha amnesia. Íñigo Errejón, el de la 'beca black', quiere vender ahora al personal este 21 de diciembre de 2018 en una entrevista en El Economista que él está en contra del modelo de Venezuela, que él no lo quiere ni en pintura para España -Íñigo Errejón: "Venezuela es un desastre y no es un modelo para nuestro país"-.

Sin atisbo de empacho, y sin anestesia, soltó esto cuando le pregunta por la admiración de los podemitas a la hora de fijarse en Venezuela y de lo idílico que era que en ese país, en opinión de Errejón, se comía tres veces al día:

Dije y reitero que Venezuela es un desastre, y para mí no es, en modo alguno, un modelo para nuestro país. No quiero el modelo de Venezuela ni para mi país ni para mi gente, así de claro.

El problema para el candidaro de Podemos a la Comunidad de Madrid es la hemeroteca, la maldita hemeroteca.

LA ENTREVISTA PROCHAVISTA EN UN DIARIO CHILENO EN NOVIEMBRE DE 2018

Y para refrescar la memoria a nuestros lectores, aquí tienen un extracto de lo que el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid decía en noviembre de 2018 al diario chileno The Clinic -El caradura de Íñigo Errejón nos toma por idiotas: "En Venezuela la gente hace tres comidas al día"-:

P: "¿Por qué defiendes el gobierno de Maduro en Venezuela?"

R: "El proceso político en Venezuela ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista, inequívocamente democrática, donde se respetan los derechos y libertades de la oposición, que dicen todos los días por casi todas las televisiones que viven una dictadura..."

P: "Se le impuso una Asamblea Constituyente elegida sin la participación de la oposición que reemplazó en sus facultades a la Asamblea Nacional. "

R: "Ah, no , no, eso no significa... yo creo que en la conducción económica, en la gestión de las relaciones con la oposición, en la gestión de la seguridad ciudadana... hay muchas tareas que el proceso político venezolano no ha resuelto bien y yo creo que es un proceso sumido en conflictos profundos."

P: "¿Tú te sientes cómplice de ese proceso político a estas alturas del partido? "

R: "Yo creo que ha habido importantísimos avances."

P: "Yo sólo veo retrocesos."

R: "No, no, no, en Venezuela la gente hace tres comidas al día."

P: "En Venezuela la población ha bajado alrededor de 10 kilos en promedio en los últimos años. "

R: "Yo ese dato no lo tengo."

P: "Yo sí."

R: "No los he visto publicados en ningún sitio."

P: "Si quieres te los muestro. "

R: "Se han hecho drásticos avances, por ejemplo, en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública, que tenga acceso a la educación..."