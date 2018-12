Abascal acusa a Cs de preferir a "los comunistas aliados de Otegi antes que al partido de Ortega Lara"

Pocas bromas con Santiago Abascal (Carta 'navideña' de Santiago Abascal a Pablo Iglesias: "Lo tienes crudo").

La reunión este 25 de diciembre de 2018, de los líderes de Cs y Podemos en Andalucía, Juan Marín y Teresa Rodríguez, y el hecho de que ni PP ni C's hayan contactado todavía con VOX tensan la cuerda en un pacto de gobierno que, a dos días de cerrarse, mantiene al margen a los 12 diputados y los 400.000 andaluces que han votado a VOX

La distancia marcada frente a VOX por parte de PP y Ciudadanos puede hacer saltar por los aires el acuerdo de gobernabilidad en Andalucía sellado entre los hombres de Juan Manuel Moreno (PP) y de Juan Marín (C's). Así lo ha hecho saber por activa y por pasiva su líder Santiago Abascal.

VOX no cree que los puntos pactados garanticen una ruptura total con la era del socialismo y no está dispuesto, a fecha de hoy, a sellar el acuerdo. Y queda menos de dos días para que el Parlamento Andaluz comience su andadura. Un momento en el que, o PP y Ciudadanos cuentan con la abstención del PSOE -cosa que Pablo Casado ya ha destacado que no entra en sus planes-, o la gobernabilidad será imposible sin contar con VOX.

El presidente de VOX ha descartado, de momento, el apoyo de su partido a PP y Cs para arrebatar el gobierno de la Junta al PSOE tras ver la fotografía, tomada en la estación de tren de Jerez, en la que se puede ver a Marín y Rodríguez, respectivamente, tomando un café mientras abordan la composición de la Mesa del Parlamento.

A través de su cuenta en Twitter, Abascal ha reaccionado a la imagen con el siguiente comentario:

Colocado el cordón sanitario. Cs rechaza sentarse con el partido de Ortega Lara, pero se sienta con los comunistas aliados de Otegui y de Torra. Así no se puede construir y no se va a construir una mayoría alternativa en Andalucíahttps://t.co/1KDcSg1uF1 — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 25 de diciembre de 2018

Vox es uno de los mayores escollos en la negociación entre PP y Cs para cerrar de forma definitiva una etapa de cuatro décadas de socialismo en la región.

Los 'populares', en voz de su presidenciable, Juanma Moreno, criticaron a los 'naranjas' por tratar de evitar al partido de Abascal incluso contemplando la abstención del PSOE.

El PP, por contra, no ha escondido en ningún momento que no tiene problema en que VOX participe en el proceso, como sí rechaza cualquier papel del PSOE que no sea limitarse a ejercer de oposición.