El Mundo sale al rescate de Ciudadanos tras el esperpento andaluz, el chasco de Valls y los elogios lacayunos a Soros

El año 2018 dejó un mal sabor de boca en Ciudadanos. La irrupción de VOX con doce escaños en el Parlamento andaluz ha obligado a Albert Rivera a crecer a costa del PSOE y acercándose a los barones críticos del PSOE.

Agobiado por sus complejos centristas, Rivera ahora marca distancias con Abascal para tranquilizar a los suyos pero enfureciendo a quienes le prestaron su apoyo en desencanto con el PP.

El Mundo, portavoz oficial de Cs y medio muy crítico con VOX con los naranjitos Jorge Bustos, Arcadi Espada y Cayetana Álvarez de Toledo como cuerpo de lanceros, explica en un editorial este 1 de enero 2019 en detalle su nueva estrategia: quiere abandonar su papel de partido bisagra para agarrarse definitivamente al de partido de Gobierno.

"Si ahora une fuerzas con el PP, de cara a las municipales y autonómicas su objetivo es pactar también con los líderes críticos socialistas. Una maniobra que no solo le permitiría explotar su imagen centrista y de partido al servicio de la estabilidad, sino desequilibrar al PSOE, potenciando sus contradicciones internas".

La Cadena SER contaba también que además Rivera tiene abierto el 'frente europeo'. "Sus socios liberales en ALDE, la alianza donde el español se ha presentado como el líder en la lucha contra los nacionalismos y los populismos de izquierda y de derecha en Europa, observan con preocupación los acontecimientos que se viven en Andalucía ante los apoyos solicitados a Vox por parte de Ciudadanos". --Ciudadanos trata de contener la hemorragia abierta tras negociar con Vox en Andalucía--

Del mismo modo los naranjas también quieren mostrarse como "el partido que lo ha intentado todo", según comentaba a esta redacción un alto dirigente, antes de recibir el apoyo de Vox. "Nosotros no podemos decirles que no nos voten [en el pleno de investidura ante un eventual Gobierno de PP y Cs]. Si ellos [Vox] nos quiere apoyar no lo rechazaremos", sentenciaba este cargo del partido.