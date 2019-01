Cuando Ciudadanos opinaba igual que VOX en cuanto a la decisoria ley de violencia de género

Con VOX en pie de guerra, se asoma ahora desde su trinchera Susana Díaz con la idea de abrirse camino entre el fuego enemigo, y llegar a ser la primera en someterse a la votación de investidura por delante del candidato del PP, Juanma Moreno, a quien ya se ha dado como futuro presidente del Gobierno andaluz . (La extrema izquierda se echa al monte: Maestre saca pecho por la querella de VOX tras acusarles de complicidad con el asesinato de mujeres y la podemita Teresa Rodríguez aplaude su tesis).

Mientras los los populares andaluces garantizan que "no se moverá ni una letra" del acuerdo programático firmado con Ciudadanos si no están conformes ambos partidos, siguen las espadas en alto después de que los de Abascal hayan anunciado que no dará su apoyo a un gobierno de PP y Cs en Andalucía si no eliminan, "entre otros", el punto número 84 de su acuerdo programático.

En el mismo, se comprometen a implementar "con dotación presupuestaria suficiente" todas las medidas incluidas en la ley de prevención y protección integral contra la violencia de género.

Pacto nacional contra la violencia de género: Para promover una Ley Contra la Violencia Intrafamiliar #AcuerdoReformas — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 24 de febrero de 2016

Sin embargo, y como contraste, circula ahora un vídeo -el que abre estas líneas-, donde se recuerda un pequeño 'detalle': el propio presidente de Cs, Albert Rivera, se pronunciaba así en 2015:

"Nosotros condenamos la violencia de género, queremos agravar todas las penas, no sólo las de las violencias contra las mujeres, sino toda la violencia doméstica y subimos un escalón a diferencia de otros."

"En la violencia de género importa el género", señaló

"pero también hay otras violencias en el ámbito doméstico: como la de los hijos y entre parejas independientemente de su sexo. Elevamos el escalón de toda la violencia doméstica al agravante de la violencia de género. No al revés como se ha dicho. Lo que hacemos es equiparar en el agravante, por arriba, toda la violencia que se produce en el ámbito doméstico".

En esta misma línea se expresó la diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz, siendo número tres por Madrid, en un debate televisado de la campaña electoral para las generales de 2015:

"Lo que ustedes no han entendido es que es tan grave que un niño vea cómo su padre mata a su madre, que vea cómo su madre mata a su padre",

recalcó Marta Rivera dirigiéndose a Antonio Hernando, representante del PSOE.

Por su parte, Toni Cantó, hoy también diputado de Ciudadanos, se dirigió a la bancada socialista en 2012 en estos términos en siendo parlamentario de UPyD:

"Ustedes han construido igualdad contra los hombres y nosotros no estamos de acuerdo con ello. Y algún día, señorías, esperemos que se acabe con la asimetría penal que ustedes han creado, que crea muchas injusticias y que no ha solucionado nada".

Mientras tanto, VOX acusa ahora a la "veleta naranja" de haberse entregado al "feminismo supremacista".

