Nombran 'Gilipollas del año' a Gabriel Rufían ¿saben quiénes le acompañan en el pódium?

La iniciativa está cogiendo solera y prestigio en las redes sociales (La bella Cristina Seguí (VOX) le da en Twitter turrón del duro al fondón Gabriel Rufián (ERC)).

Después de más de un mes de votaciones abiertas tanto en Facebook como en Twitter y una masiva participación para elegir entre los 11 nominados al galardón, ya sabemos quién ha sido el ganador del Premio Gilipollas del Año 2018 y eso que, a juzgar por los méritos que van a leer la cosa ha estado difícil:

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, que ha obtenido el triunfo con un 64% de los votos "por una impecable trayectoria personal como gilipollas". Muy por detrás, en segundo lugar, aparece la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "por felicitar la Navidad como ‘Feliz Verbena'".

Les acompaña en el pódium la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, "por decir que el cambio de hora ‘ayuda como resistencia al machismo'".

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ocupa el cuarto lugar de este poco honorable ranking "por encargar un informe para determinar si el soterramiento de la M-30 tiene impacto de género".

Tras ella aparece la exministra de Sanidad, Carmen Montón, "por pedir sustituir la expresión ‘mujer embarazada' por ‘persona preñada' y así no herir los sentimientos de los transexuales".

El dirigente de Podemos, Raimundo Viejo, entra en sexto lugar "por decir que los niños que juegan con superhéroes son futuros asesinos de mujeres". Tras él, el diario golpista catalán ElNacional.Cat "por publicar que la mujer de George Clooney asistió a la Boda Real británica vestida de amarillo para mostrar su apoyo a la causa independentista".

Inmediatamente después, la Asociación Feminista PETA "por exigir que no se explote a las vacas extrayéndole su leche". Alberto Garzón, líder de IU, aparece a continuación "por pedir que se boicotee a las empresas que no se anuncien con Dani Mateo".

Otros comunistas, los del PCE de Andalucía, le siguen en el ranking "por denunciar a la Fiscalía las canciones de La Legión".

Y cierra la lista de galardonados el diario El País. Los de PRISA se lo han ganado por méritos propios al publicar que "el termostato de las oficinas es una forma de dominación patriarcal".