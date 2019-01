El secreto y vergonzoso motivo de la mentirosa Marta Rovira para fugarse a Suiza en plan mártir

Se fugó usando una sucia artimaña en la que estuvo implicado su marido, quien se hizo acompañar de una misteriosa fémina con un enorme parecido con su mujer, con el propósito de despistar a quien seguía los pasos de la todavía secretaria general de ERC. (La cochinada del marido de Marta Rovira con una rufiana para que se fugara).

Marta Rovira vendió entonces a sus acólitos, -ya instalada en Ginebra y a buen resguardo del Tribunal Supremo que la había llamado en marzo de 2018 a declarar-, que el motivo de su huida obedecía a que temía ser encarcelada por sus ideas. Se hizo pasar así por una "exilada"por la misma causa que su compañera Anna Gabriel. (Los sucios trabajos que han encontrado las 'bien pagadas' Anna Gabriel y Marta Rovira).

Su versión, sin embargo, se viene ahora abajo de la mano de politólogo, cantautor, bloguero y periodista Gerard Sesé , quien ha publicado en 'La República', y con el miedo en el cuerpo según confiesa:

"soy consciente de que este artículo me cerrará muchas puertas en todos aquellos ámbitos de la comunicación que estén bajo la influencia de ERC, que no son pocos, precisamente. De hecho, sus artes maquiavélicas pueden causar incluso que me quede sin trabajo",