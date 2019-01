El funesto vaticinio de Rosa Díez con Susana Díaz, los autobuses fletados y el PSOE andaluz que se echa al monte: "Esto sí que da miedo"

Movilizaciones de feministas contra la llegada del PP y VOX a la Junta de Andalucía. Y ahora, el PSOE andaluz de Susana Díaz se echa al monte con la izquierda más radical. Los socialistas andaluces, que llevan décadas gobernando la comunidad, tienen intención de sumarse al momento de agitación que vive la oposición política.--El intento de agresión al secretario general de VOX: "¡Esto pronto se va a terminar!" --

Susana Díaz demanda más activismo y presencia en las calles y dicho y hecho. Según cuenta El Mundo, el PSOE fletará autobuses para que las agrupaciones locales puedan acudir a Sevilla de forma gratuita cuando se produzca la investidura.

Las manifestaciones golpistas del PSOE y Podemos en Sevilla contra el resultado de las urnas son ya el anuncio de una catástrofe histórica para la izquierda en toda España. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 15 de enero de 2019

Son los casos del PSOE de Osuna y San Fernando, que ponen a disposición de sus simpatizantes buses para que puedan estar este martes 15 de enero de 2019 en la concentración frente al Parlamento andaluz que va a investir presidente al popular Juan Manuel Moreno Bonilla.

Los socialistas en #Andalucía somos la garantía de la igualdad, la justicia social y la defensa de la bandera blanca y verde. Con la fuerza del millón de andaluces que apoyaron al @psoedeandalucia, continuaremos defendiendo los derechos de todos y todas en nuestra tierra. pic.twitter.com/ZPW3fNusZp — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 9 de enero de 2019

Díaz ha publicado una carta dirigida a los andaluces invitando a la movilización: "Todos y todas debemos implicarnos al máximo en combatir a la derecha que ha blanqueado y dado protagonismo en las instituciones al franquismo político. La mayoría de progreso que hay en esta comunidad autónoma ha de estar movilizada contra la extrema derecha", afirma en el escrito.

Es decir, la aún presidenta en funciones se despoja de la piel institucional y abraza las tesis de la izquierda radical de Podemos:

Mañana es la investidura del tripartito de la vergüenza.



Mientras dentro del Parlamento algunos estarán satisfechos por buscar el retroceso para Andalucía, por fuera, miles de mujeres nos harán sentirnos orgullosas a la mayoría de gente decente que creemos en la igualdad. pic.twitter.com/j6R9ljptWe — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 14 de enero de 2019

La ex socialista y ex dirigente de UPYD, Rosa Díaz, afirmaba ante esta actitud: "Esto sí que da miedo". No es para menos. No solo hay mal perder, sino que también se expresa de esta manera poca voluntad democrática por no tolerar los resultados salidos de unas urnas:

¡Qué vergüenza! Esto sí que da miedo. pic.twitter.com/zDtCfByWab — Rosa Díez (@rosadiezglez) 15 de enero de 2019

Pensábamos que no se podía hacer más el ridículo que Pablo Iglesias con su alerta antifascista. Sí se puede: con los autobuses fletados por Susana Díaz para despedirse del cargo que no supo ganar sin saber tampoco perder. Las lecciones de democracia de la izquierda van aparte. — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) 15 de enero de 2019

Llevamos 37 años viviendo investiduras de presidentes socialistas en Andalucía sin dar un ruido ni crear alboroto. Para mañana, investidura de @JuanMa_Moreno el @PSOE y @susanadiaz no pueden aceptarlo. Habrá escraches y 150 autobuses para protestar. Ni respeto ni normalidad. — Esperanza Oña (@esperanzaona) 14 de enero de 2019

Tras cuarenta años de saqueo, clientelismo e ineptitud de su partidos, menos mal que Susana Díaz demuestra un buen perder. https://t.co/4urOHoX6u7 — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 14 de enero de 2019

El PSOE rodea el Parlamento de Andalucia en la sesión de investidura del PP.



El PSOE negocia los Presupuestos del Estado en la cárcel con los independentistas.



Todo en orden. — Andrea Levy (@ALevySoler) 15 de enero de 2019

