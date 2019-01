El escobazo de las mujeres a Rita Maestre por decir que los votantes de VOX "son hombres débiles"

Lo de este lunes 14 de enero de 2019 en La Casa de Vacas, en el parque de El Retiro, trae mucha cola. Allí, Rita Maestre, -la que reivindicaba las bolas chinas frente a los rosarios tetas en bandolera-, se ha despachado a gusto junto a la feminista Katina Schubert, coordinadora en Berlín de Die Linke, partido político creado por la fusión del Partido de la Izquierda —antes Partido del Socialismo Democrático (PDS), heredero del SED de la RDA— y la WASG, esto es, una especie de Podemos alemán. (El 'macho alfalfa' Iglesias se hace la picha un lío: "¡Los hombres feministas follamos mejor!").

La concejal portavoz del Ayuntamiento de Madrid, suspendida de militancia de Podemos, ha aprovechado la ocasión para cargar contra los votantes de VOX, a quienes ha tachado de "hombres un poco perdidos, inseguros, que necesitan consensos sobre valores fuertes". (Cuando Rita Maestre era reportera y tonteaba con el 'lujurioso' Pablo Iglesias).

Su apreciación le ha valido no pocas críticas y descalificaciones en Twitter, sobre todo por parte de muchas mujeres que se sienten ofendidas.



En su análisis sobre "el auge de la extrema derecha", la edil madrileña no ha dudado en considerar que el partido de Santiago Abascal

La solución a todo esto es para ella muy clara: redoblar la apuesta en el feminismo.

Yo soy mujer. Lda. en Ciencias de la Comunicación y estudiando Derecho tras 10 años trabajando. No he estado perdida nunca. No soy débil y jamás he sido insegura. Soy mujer, joven y formada. Y votaré a @vox_es. Deja de subestimarnos @Rita_Maestre, que el golpe va a ser gordo...