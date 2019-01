Echenique es condenado por tener a su asistente en negro y las redes le apuntillan: "Tranquilidad, que seguro que dimite"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha sido condenado judicialmente por haber tenido a su servicio a un asistente personal al que pagaba en negro, sin contrato y, por tanto, sin tenerlo dado de alta en la Seguridad Social.

El caso dio lugar a una inspección que derivó en multa y Echenique recurrió y optó por acudir a la vía judicial, pero la sentencia ha ratificado que el dirigente de Podemos se saltó la ley laboral.

Según publica este martes 22 de enero de 2018 Heraldo de Aragón, la titular de este juzgado, Itziar Ochoa, indica que existió una relación laboral entre Echenique y este trabajador y confirma la sanción de más de mil euros por no cumplir la ley y no dar de alta a este empleado.

El economista Juan Ramón Rallo hacía saltar la banca en Twitter con un hiriente tuit, en referencia a las polémicas palabras de Echenique sobre su ya ex compañero Iñigo Errejón: "Echenique debería dimitir de acuerdo con el código ético de Podemos. Pero supongo que de algo tiene que vivir".

Echenique debería dimitir de acuerdo con el código ético de Podemos. Pero supongo que de algo tiene que vivir. — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) 22 de enero de 2019

Con un hilo de voz, Echenique acudía a Twitter a defenderse:

La ley de dependencia estatal 👉 https://t.co/zk2VuiwldC



La aragonesa 👉 https://t.co/icLa3XgXYz



Ambas indican que los asistentes profesionales pueden funcionar como autónomos.



La sentencia no atiende a esta legislación puede afectar a miles de familias. Por eso, la recurriré. pic.twitter.com/Y3ce7jaNSs — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) 22 de enero de 2019

La red era un polvorín:

En breve, los inscritos y las inscritas, votando que Echenique pueda contratar en negro. https://t.co/4VzexnAlel — Guillermo Díaz (@GuillermoDiazCs) 22 de enero de 2019

Echenique, condenado por contratar «en negro» y no pagar a la Seguridad Social.

Seguro que va a dimitir de todos sus cargos después de ser condenado como estafador en firme. https://t.co/NoVLiDOe5o vía @ABC_Aragon — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 22 de enero de 2019

El Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza ratifica la sanción de la Seguridad Social a Echenique, por contratar irregularmente a su asistente. Tranquilos, seguro que dimite. — María Jamardo (@MariaJamardoC) 22 de enero de 2019

Buenas, @pnique. Que dice el código ético de tu partido que, al ser condenado por un delito contra los derechos de los trabajadores, estás obligado a renunciar. ¿Lo vas a hacer o piensas timarnos como hiciste con tu asistenta? pic.twitter.com/Q3tLHC7G9N — Mi otro yo 🇪🇸 (@Miotroyo2parte) 22 de enero de 2019

Tampoco nos cebemos con @pnique, que de todos los “negreros” condenados, él, al menos, invitaba, de vez en cuando, a su asistente a agua del grifo y a merendar. pic.twitter.com/kwAjIQzNPl — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 22 de enero de 2019

Me pregunto a cuántos decibelios estaría gritando Echenique para pedir la dimisión de un cargo público de Ciudadanos que se hubiese aprovechado así de la necesidad de un trabajador...

https://t.co/R8zJy7vEu9 — Marta Rivera (@CiudadanaMartaR) 22 de enero de 2019

Vas a dimitir, espero. "Echenique, condenado por contratar «en negro» y no pagar a la Seguridad Social; Un juzgado de Zaragoza ha confirmado la sanción que se le impuso al dirigente de Podemos por tener a un asistente personal sin contrato y sin cotizar" https://t.co/Lp8f3RmV7n — Jose M Guardia (@jmguardia) 22 de enero de 2019

