Solo falta descubrir si eran de Móstoles: Carmena se rompió el tobillo porque se le cayó una bandeja de empanadillas cenando con Errejón

La alcaldesa Manuela Carmena estaba cenando con Íñigo Errejón -por entonces candidato de Podemos a la Comunidad y ahora miembro de su plataforma Más Madrid- cuando se le cayó una bandeja de empanadillas y ella tropezó.--Las ratas huyen: Errejón busca el cobijo de la abuelita Carmena y el barco podemita se hunde en la piscina de Galapagar --

Por este accidente, Carmena debe trasladarse en silla de ruedas y, durante al menos dos meses, tiene prohibido apoyar el pie. Surrealismo puro y duro.--Y la abuelita achacosa se comió al lobo feroz: Carmena se queda con la izquierda madrileña--

En una entrevista con Carlos Alsina en 'Más de Uno', la regidora municipal desveló que la decisión de Íñigo Errejón de unirse a Más Madrid se gestó de manera muy espontánea en la cena en la que precisamente ella se dobló el pie porque llevaba una bandeja de empanadillas.--Patadón a Pablo Iglesias: por fin Errejón ejecuta su dulce venganza, tira a Podemos y se alía con Carmena --

Yo me rompí el tobillo el día 22 y fue ese mismo día. Yo llevaba la bandeja con las empanadillas y para que no se me cayeran se me torció el pie