Monedero enloquece y se encierra en el búnker para intentar sobrevivir a la 'conspiración global' contra él

Se le ha ido un tornillo y no es algo reciente.

El fundador de Podemos arremete contra Errejón y señala hasta a La Sexta, Vox, el PP y Rivera como autores de una persecución que le tiene "agotado".

Juan Carlos Monedero pertenece al búnquer de Pablo Iglesias, ese reducto físico y metafórico donde cada vez quedan menos generales: Irene Montero, Pablo Echenique, Rafael Mayoral y él mismo componen el Estado Mayor de un proyecto, Podemos, que hace aguas. Y muchos le señalan a él como responsable en la sombra de un declive que no parece tener fin.

Como subraya Marco Ballesteros en 'EsDiario' este 26 de enero de 2019, él mismo se siente señalado, dentro y fuera de una organización que contribuyó a crear y, según sus detractores, ayuda a destruir como pocos.

El propio Monedero acepta esa tesis, pero la eleva hasta un grado casi paranoide al señalar a casi todo el mundo como responsable de una persecución que, asegura, le tiene "agotado".

"Filósofos que me quieren ver arder en el infierno, militares franquistas que me quieren encerrado en un castillo, los de Vox echándome de España, Rivera me tiene bloqueado aquí, el PP soñándome preso y los de la La Sexta Columna me ponen un petardo para que reviente. Planazo".