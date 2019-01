La vil confesión de una aparecida Rovira que deja al fantasma Junqueras con la mirada más perdida

De circo lo ocurrido este martes 29 de enero de 2019 en el acto de ERC en el Sant Jordi Club de Barcelona, en que se ha leído una conferencia escrita desde la cárcel por Oriol Junqueras, que ha aparecido en forma de holograma, como teletransportado desde la prisión de Lledoners y fulminando con su espada vengadora

el #pressingERC. (El recado del rey Felipe VI para que Puigdemont, Rovira y Gabriel dejen de mentir como bellacos).

Roger Junqueras, su hermano del alma, ha sido el encargado de darle voz, con un

El expresident del Govern, que se comporta así en plan estelar estelar pocos días antes de que arranque el juicio por el 'procés' independentista catalán, -y de ser trasladado al Centro Penitenciario Madrid V-, ha estado arropado además de por sus boquiabiertos acólitos, por Empar Moliner, y por el presidente del Parlament y el vicepresidente del Govern, Roger Torrent y Pere Aragonès.

Con mirada de lince, Junqueras ha afirmado en plan fantasma que la batalla por la capital catalana trasciende "las legítimas aspiraciones nacionales":

.@junqueras: "Sento que no només no he fet res del que hagi de penedir-me, sinó que us vull dir que me'n sento legítimament orgullós, molt orgullós. Ho tornaria a fer" https://t.co/anCLkbeT14 pic.twitter.com/mINmdny02J