El 'zasca hemeroteco' que le cae al PSOE por indignarse ahora por el ataque de un taxista al "gay" Marlaska

No se puede tener memoria de pez en política, pero precisamente sus profesionales suelen ser los que más desmemoria suelen demostrar. Y no es que rectifiquen o digan digo donde dijeron Diego hace años. Basta unas semanas o a lo sumo unos pocos meses para poder poner a determinados políticos en la picota por su manera de aplicar sin ponerse rojos la doble vara de medir.

Pongamos un ejemplo muy claro. El PSOE se indigna como si no hubiera un mañana ante las palabras de un portavoz una plataforma de los taxistas de Barcelona, Tito Álvarez, en las que decía no entender la represión que estaba aplicando un ministro de izquierdas y "gay" como Fernando Grande-Marlaska.

Curioso que al PSOE le resulten un insulto estas palabras que, comparadas con las que soltó la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, son un fueguecillo infantil. Y claro, en Twitter le han dado cumplida respuesta a los "ofendiditos" de Ferraz:

No os hagáis los ofendiditos ahora, que el hombre se ha expresado torpemente pero la intención no era mala; no como la ministra, que definió a Grande Marlasca como “maricón” con toda la mala hostia posible.