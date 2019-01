La dura carta de los padres de Laura Luelmo al Gobierno: "Merecemos que nos pida perdón por su fracaso"

Los padres de Laura Luelmo, la chica asesinada en la localidad onubense de Campillo el 12 de diciembre de 2018 a manos del expreso Bernardo Montoya, no van a cejar en el empeño de conseguir una reparación moral por la irreparable pérdida sufrida.

Tras el pésame dado por la Cámara castellano-leonesa, los padres de la joven profesora también escribieron una carta a las Cortes y en ese documento, del que ABC extrae unas cuantas citas este 31 de enero de 2019, el Estado no queda precisamente bien parado.

De hecho, se le culpa de:

Haber fracasado estripitosamente al no ser capaz de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de nuestra hija al exponerla a un ser mostruoso que, habiendo pasado por instituciones penitenciarias con el fin último del cumplimiento de su pena y su total rehabilitación para la inserción social, en el momento en que sale en libertad comete de nuevo, en la persona de nuestra hija, los dos actos (asesinato y agresión sexual) por los que fue anteriormente condenado.

Asimismo, le exige a la clase política reflexión:

Queremos que sientan, piensen, reflexionen y se pongan en nuestro lugar para que actúen porque algún día les puede tocar de cerca.

Aunque agradecen las muestras de condolencia, señalan que:

Merecemos bastante más que todo eso, cuanto menos una disculpa y una petición pública de perdón del Estado por su tremendo fracaso en la no consecución del cumplimiento de la pena del asesino de Laura.

También son partidarios de que se revise el Código Penal para que este tipo de delitos tengan la pena que se merecen:

Que sean real y duramente castigados y no sólo públicamente reprobados con el fin de que los asesinos y violadores reincidentes que no tienen ni han mostrado su voluntad de recuperación no puedan seguir violando y matando y las penas por este tipo de delitos se cumplan íntegras.