Twitter 'atropella' a Irene Montero por revolotear como un buitre para hacerse la foto con los taxistas en huelga de hambre

Irene Montero considera que el personal debe ser bobo de nacimiento y que no se da cuenta de la burda estrategia que sigue Podemos para intentar engañar a los ciudadanos.

El partido de Pablo Iglesias se ha posicionado con los huelguistas del taxi y no dudan en cargar continuamente contra las VTC. Pero el nuevo gesto del partido morado ha desatado una oleada de críticas en Twitter.

Montero se desplazaba de Galapagar hasta Vallecas para hacerse la foto y un vídeo lacrimógeno con los taxistas que están en huelga de hambre:

Hoy he estado en Vallecas con Concha y más compañeros y compañeras taxistas que llevan 8 días en huelga de hambre. El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que escuchar y dialogar con los y las taxistas y no mirar hacia otro lado. pic.twitter.com/g2EKo2THne

Y, evidentemente, le caían hostias como panes a la pareja de Iglesias por el gesto oportunista, amén de recordarle que solo iba a Vallecas en busca de rédito electoral, pero que ahora estaba más que cómoda en su casoplón de Galapagar:

Muy bien. ¿Y cuando vamos a defender que los taxistas no puedan especular con las licencias? ¿Vamos a defender una regulación comprensible para un servicio público o se trata de putear a otros trabajadores que ya están puteados de por sí?

Joe cari, q agustito cuando he vuelto al chalet, despues de rodearme de la plebe. Me voy a duchar y frotar bien para q se me vaya el olor. Y mientras meto un tuit para q mis siervos agredan a los d VOX por fachas y retrógrados.