Almodóvar negó en los Goya la existencia de VOX y así le responde el partido de Santi Abascal

No hay por donde agarrarlos (Para vergüenza de España y oprobio de TVE, el antisemitismo hace furor en la Gala de los Premios Goya 2019).

Pedro Almodóvar, que nunca se acordó de las víctimas de ETA y parece no haberse enterado de que Maduro, el amigo de Sánchez ye Inglesias sigue asesinando en Venezuela, se mostró este 2 de febrero de 2019 rotundo en la alfombra roja de los Premios Goya al ser preguntado por VOX:

"Sobre ese partido he decidido no hablar ni nombrarlo y me gustaría que hicierais lo mismo, le niego la existencia".