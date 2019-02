La foto de las 'feas' candidatas feministas de Podemos arrasa en las redes sociales

Desde luego que el ingenio es algo que caracteriza a las redes sociales que se han convertido en un foro de expresión de ideas y opiniones que traspasan la a veces absurda frontera de lo políticamente correcto (Si se celebrasen ahora elecciones en Madrid, VOX superaría a Podemos y al partido Carmena-Errejón).

Son frecuentes las discusiones políticas en la red e interminables hilos de disputas en torno a una sensibilidad política u otra. Defensores y detractores de los distintos partidos se enfrentan a veces con palabras que van más allá de los argumentos y el debate termina acalorado (Los zarrapastrosos de Podemos insultan así al Rey de España: "Fue el espermatozoide más rápido").

Los memes se han convertido también en una herramienta gráfica, directa y útil para expresar una idea casi siempre ridiculizando al adversario (La Guardia Civil que pagamos todos vigila el chalé de Iglesias pese a que Podemos recibió 278.216 € para seguridad privada).

Y hay un meme que estos días triunfa en las redes sociales y que afecta negativamente a la formación de Pablo Iglesias cuando Podemos está inmerso en un proceso de primarias para la elección de candidatos a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo.

En la foto en cuestión, y cuestionada con cierta guasa, aparecen las componentes de la candidatura vencedora en el proceso de primarias para la lista municipal electoral de Podemos del municipio madrileño de Móstoles.

En ella se destaca a cuatro mujeres integrantes de la lista de los ochos candidatos (solo hay un hombre entre ellas) cuyos nombres son Ana María Ávalos, Susana García, Lina Martín y Laura Timón; que acompañan a la cabeza de lista, y actual coportavoz de la formación morada en el Ayuntamiento de Móstoles, Mónica Monterreal. Todas ellas concurren bajo el feminista lema de ‘Nosotras Podemos'.

Monterreal ha asegurado que "desde nuestra candidatura compuesta por mujeres reivindicamos la necesidad de entendimiento entre todas las fuerzas verdaderamente progresistas de nuestra ciudad", apostando "por la unidad con el resto de fuerzas hermanas cuyo ánimo sea el de construir un frente sólido y amplio desde el que asumir no solo el próximo reto electoral de mayo, sino el día a día de Móstoles con un amplio horizonte de expectativas alcanzables"

Mensajes políticos al margen, la foto que hubiese pasado desapercibida si no fuese porque inmediatamente ha generado un sinfín de comentarios haciendo alusión al aspecto de las candidatas (no solo físico sino también su indumentaria) y que ha comenzado a compartirse no solo en Twitter (con varios hastag al respecto) y Facebook sino también a través de los WhatsApp.

La fotografía, acompañada de un pequeño texto en el que las futuras integrantes de la candidatura de Podemos en esa localidad madrileña lanzan sus propuestas para el municipio, se ha hecho absolutamente viral en muy poco tiempo.