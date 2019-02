España Responde exige a PP y C's romper sus pactos con el PSOE en ayuntamientos y autonomías

La Fundación ESPAÑA RESPONDE estará presente en la manifestación del 10 de febrero de 2019 en la plaza de Colón de Madrid pero ha exigido a los partidos que la convocan romper todos su pactos con el PSOE a nivel autonómico y municipal.

"Estamos allí por culpa de los partidos políticos, nos han llevado allí por su falta de coraje. Nos parece muy bien salir a la calle pero que hayan tardado más de ocho meses en salir me da a mí que no son los políticos que nos hacen falta en momentos como este. Tengo que recordar que ellos no se unen a las manifestaciones que hacen otros pero prefiero obviar eso. Solo recordar que todos estos partidos políticos han pactado con terroristas y separatistas", ha manifestado a PD su presidente José Manuel Opazo.

La presencia de ESPAÑA RESPONDE ese día estará enmarcada en los actos que la entidad promueve desde junio del 2018 para darle al pueblo soberano la voz que los políticos le hurtan.

En un comunicado que han emitido a los medios, España Responde afirma que:



Nos alegramos de ver a los partidos constitucionalistas unidos en ese acto y no interpretamos esta manifestación como un puenteo a la organizada para el 23 de febrero por ESPAÑA RESPONDE con el lema: “Contra el golpismo separatista”. Nos uniremos a esa manifestación porque consideramos muy importante el compartir ideales identitarios y de lucha con todos los que amamos España. Esperamos un comportamiento reciproco por parte de esos partidos hacia nuestro movimiento cívico. Recordamos a nuestros políticos y a sus partidos que la situación en la que España se encuentra es por su culpa. Por su dejadez en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones y por su desinterés por la unidad nacional y por gobernar cerca del pueblo. Son también culpables por anteponer sus intereses partidistas. Les recordamos que hasta hace pocos meses esos partidos han gobernado y siguen gobernando en coaliciones con el PSOE, al que creemos que habría que aplicar un cordón sanitario desde los partidos liberales. Esas coaliciones se han hecho en Andalucía, País Vasco, Catalunya, etc. Esos partidos han entregado a los separatistas la cabeza de hombres válidos que defendían los valores de la nación. Esos partidos se han unido al PSOE en Andalucía para mantenerlo en el poder unos años. ESPAÑA RESPONDE no considera que los partidos políticos estén moralmente legitimados para erigirse en cabecillas del movimiento cívico necesario para recuperar la España de todos. ESPAÑA RESPONDE no olvida ni perdona los actos de acercamiento a los grupos separatistas o filoterroristas contrarios a la unidad de España. ESPAÑA RESPONDE continuará con su trabajo para dar al pueblo la voz y capacidad fiscalizadora de la vida política que la Constitución le reconoce y da por hecho que en los próximos años será un actor importante en la forma de hacer política en España. Finalmente recordamos desde aquí que, en los países en que los políticos se alejan del pueblo, termina ese mismo pueblo alzándose contra los políticos.

