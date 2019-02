La feroz Paloma Zorrilla abandona VOX tras ser expedientada porque su marido tiene una clínica abortiva

Poco dura la alegría en casa del pobre, que dice un viejo aforismo español (Paloma Zorrilla: "En este país, si no eres homosexual no eres nadie" ).

Paloma Zorrilla, abogada y tertuliana habitual en algunos programas de televisión, se ha dado de baja de VOX tras ser expedientada porque su marido es dueño de una clínica que practica abortos (Paloma Zorrilla: "En el PSOE están siempre pensando en Franco pero los españoles tenemos otras preocupaciones").

"No me puedo creer que me expedienten por mi marido, ya que cada persona es un sujeto independiente".