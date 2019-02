La 'negra' de Sánchez se mete en un jardín bíblico: Irene Lozano da un balón de oxigeno al independentismo comparando el 1-O con una violación

Este gobierno sigue haciendo las cosas rematadamente mal tanto en España como en el exterior.--Santiago González hiela la sangre de la 'negra' Irene Lozano por su humillante papelón con Pedro Sánchez--

Irene Lozano, secretaria de Estado de la España Global (sic) y 'negra' literaria de Pedro Sánchez, concedió una entrevista en la británica SKY donde comparó votar en el referéndum ilegal catalán del 2017 con una violación.--Pedro Sánchez, alias 'Doctor Plagio', confiesa que fue Irene Lozano quien dio "forma literaria" a su libro--

La señora Montero hizo un alegato controvertido y polémico en estos términos: "El sexo no está prohibido, al igual que votar no lo está pero no lo puedes hacer forzado. Tienes que tener el permiso para hacerlo, sino, es una violación".--El Gobierno Sánchez coloca a Irene Lozano, exdiputada del PSOE y de UPyD, al frente de 'Marca España'--

NEW: A Spanish official has compared voting in the 2017 Catalan independence referendum to rape. @lozanoirene told @DominicWaghorn “Sex is not forbidden, like voting is not forbidden but you can’t do it forcefully. You have to have the permission to do it, otherwise it’s rape” pic.twitter.com/WzzK1BnnxB