Un dirigente de VOX tumba al "periodista de investigación" de Ignacio Escolar: "Fake News de becario con acceso a Google"

El dirigente de VOX Iván Espinosa de los Monteros ha cargado contra eldiario.es de Ignacio Escolar a cuenta de un tema que este 14 de febrero de 2019 lleva el digital de izquierdas en el que asegura que ha sido socio en negocios inmobiliarios de condenados por la Gürtel.

En esa información, firmada por Marina Estévez Torreblanca y Rodrigo Ponce de León, se da cuenta de que Espinosa de los Monteros fue socio de Andrés Guillamot, condenado por evasión fiscal, y de Jacobo Gordon, condenado por la trama que afectaba a la financiación ilegal del PP.

"Parece que hoy es el día de producir basura en el basurero que es eldiario.es, ese soporte de golpismo separatista", estalla el dirigente de la formación derechista.

"Hoy se despachan con un artículo al parecer para atacarme a mi, aduciendo que dos personas con las que estuve relacionado posteriormente tuvieron problemas con la justicia por temas fiscales. Repito que si no se entiende: que tuvieron problemas después de mi relación con ellos"

Bueno! Pues parece que hoy es el día de producir basura en el basurero que es @eldiarioes, ese soporte del golpismo separatista. Ante el arrollador comienzo de los servicios jurídicos de @vox_es en el juicio a los delincuentes que ellos apoyan, toca maniobra de distracción — Iván (@ivanedlm) 14 de febrero de 2019

Argumenta el vicesecretario de VOX.

Fake News de becario con acceso a Google y al Registro Mercantil. Enhorabuena por ese "periodismo de investigación".

Después de contar, en un detallado hilo, su periplo en un negocio en forma de startup que lo arruinó y como volvió a comenzar con otro negocio en Polonia, dice a modo de conclusión: "La vida del autónomo es azarosa. Éxitos y fracasos. Las cosas no me han venido dadas. Me ha tocado currar. A veces me ha ido mal, incluso muy mal."

Y aprovecha para recordar que: "Como conocemos el mundo real, en VOX impulsaremos medidas de apoyo a autónomos y emprendedores. Y aunque a los becarios de @eldiarioes ni les suene de lo que estamos hablando".