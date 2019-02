La inesperada confesión del cobarde Puigdemont al ver la que se avecina

A buenas horas mangas verdes. El fugado Carles Puigdemont se despacha ahora con que "me gustaría dejar la política y volver a la normalidad cuanto antes", aunque advirtió que antes de dedicarse a otros menesteres menos molestos espera "una nueva euroorden, la tercera" en su contra en "las próximas semanas o mes".

En un coloquio en la Universidad de Groninga, en el norte de Holanda, subrayó que "no es asunto" de los catalanes "resolver los problemas de España", en referencia a la imposibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar los presupuestos estatales.

Why is the EU more concerned with what's happening in Venezuela than what's going on in Madrid? The trial poses a stress test for Spain and its judiciary, as well as Spanish democracy https://t.co/l36iP95OV0 #FreeTothom 🎗 #JoAcuso #JudicialaDemocracia pic.twitter.com/R9zkCCgErX