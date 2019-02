Pérez-Reverte pone voz a los cientos de españoles que han leído el incomprensible tuit de Julio Rodríguez: "Me dan sudores fríos cuando pienso que las fuerzas armadas estuvieron en sus manos"

O a Julio Rodríguez le han hackeado la cuenta o el exJEMAD ha terminado de pasarse definitivamente Twitter.

El secretario general de Podemos en Madrid sorprendía a propios y extraños con el siguiente tuit: "Usar la frase ¿cómo estás? puede llegar a ser indecoroso y ofensivo".

Bdía, Usar la frase ¿cómo estás? puede llegar a ser indecoroso y ofensivo. Hay mucha gente que, sin comerlo ni beberlo, es condenada al miedo de qué ocurrirá con su trabajo mañana, o dentro de un mes. Manda el miedo. Y los mandones no se presentan a las elecciones.

¿Perdón? Sí, han leído bien. Así lo argumenta el militar podemita:

Para alucinar. Gráficamente lo describía así el escritor Arturo Pérez-Reverte.

Cuando pienso que las fuerzas armadas españolas estuvieron una temporada en estas manos, me dan sudores fríos. https://t.co/LmIAybSWZm

Había reacciones hilarantes, como el propio tuit de Rodríguez.

No, no, don Julio, es que mirar a una persona ya es indecoroso. No digamos caminar por la misma acera o respirar el mismo aire. Es increíble que hoy nos tomemos tantas confianzas con personas que seguro seguro sufren mucho si las saludas, o si las miras .. de verdad..